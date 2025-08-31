Ελλάδα

Κρήτη: 48 συλλήψεις σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση – Στη «φάκα» 1 αστυνομικός και 2 στρατιωτικοί για ναρκωτικά, όπλα και εκβιασμούς

Σε 48 συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη δυτική Κρήτη για κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά, όπλα ενώ φέρεται να συμμετείχε και σε υποθέσεις εκβιασμών.

Σύμφωνα με το cretapost, η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε από νωρίς το πρωί της Κυριακής (31.8.25), σε περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου στην Κρήτη.

Την επιχείρηση διοργάνωσε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης καθώς και παρουσία 8 δικαστικών λειτουργών.

Οι αρχές αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν προχώρησαν σε έρευνες σε σπίτια και αποθήκες ενώ έχουν ήδη συλλάβει 48 συνολικά άτομα.

Μάλιστα, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι τρεις ένστολοι (ένας αστυνομικός, ένας του Πολεμικού Ναυτικού και ένας της Πολεμικής Αεροπορίας) καθώς και γνωστοί επιχειρηματίες.

Οι πληροφορίες του cretapost, αναφέρουν πως τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού και εκβιάσεις.

Κατά τις έρευνες που προχώρησαν οι αρχές έχουν ήδη κατασχεθεί ποσότητες χασίς, κοκαΐνης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και διάφορα οχήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η έρευνα για το συγκεκριμένο κύκλωμα μετά από επίθεση σε αστυνομικό.

