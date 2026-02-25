Ελλάδα

Κρήτη: Ένταση έξω από καφετέρια στις Γούβες Ηρακλείου – Νεαρός τράβηξε μαχαίρι κατά τη διάρκεια λογομαχίας

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, νεαρός Αλβανός κινήθηκε απειλητικά με μαχαίρι κατά Έλληνα μετά από λογομαχία
Επίθεση με μαχαίρι
Πηγή φωτό: Cretalivenews

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/02/2026) έξω από καφετέρια στις Γούβες Ηρακλείου Κρήτης, όταν έπειτα από λογομαχία ένας νεαρός κινήθηκε με μαχαίρι εναντίον ενός άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, νεαρός Αλβανός κινήθηκε απειλητικά με μαχαίρι κατά Έλληνα, μετά από λογομαχία, έξω από καφετέρια στις Γούβες Ηρακλείου.

Ο νεαρός που φαίνεται να τράβηξε μαχαίρι προσήχθη στο Α.Τ. Χερσονήσου.

Οι Αστυνομικές Αρχές της Χερσονήσουν διενεργούν προανάκριση για να δουν τι ακριβώς συνέβη.

Ελλάδα
