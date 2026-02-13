Κρήτη: Επεσε γέφυρα στη Μεσαρά από την κακοκαιρία – Ανεμοστρόβιλος χτύπησε την Ιεράπετρα

Θυελλώδεις άνεμοι και καταιγίδες σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας (12.02.2026) σε αρκετές περιοχές της Κρήτης η οποία βρέθηκε στο… έλεος της κακοκαιρίας.

Από την κακοκαιρία στην Κρήτη σοβαρές καταστροφές σημειώθηκαν σε θερμοκήπια και σπίτια στη θέση Λιβάδια του Δήμου Ιεράπετρας από ανεμοστρόβιλο.

Με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα, καλλιεργητές αντιλήφθηκαν το μέγεθος της καταστροφής, με τον δήμαρχο της περιοχής Μανώλη Φραγκούλη να σημειώνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων η καταστροφή είναι ολοσχερής. Οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν νάιλον και μεταλλικές κατασκευές, αφήνοντας πίσω εικόνες καταστροφής.

«Συνεργεία από τον Δήμο Ιεράπετρας έχουν ήδη ξεκινήσει από νωρίς να κάνουν την καταγραφή, παρουσία και του αρμόδιου αντιδημάρχου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φραγκούλης, ο οποίος πρόσθεσε ότι το φαινόμενο ήταν πολύ έντονο.

Την ίδια ώρα, οι θυελλώδεις ριπές προκάλεσαν την πτώση πέργκολας σε αυλή κατοικίας. Από τη δύναμη του ανέμου καλώδια ηλεκτροδότησης έπεσαν πάνω σε θερμοκήπιο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί διακοπή ρεύματος στην περιοχή για αρκετή ώρα. Την ένταση των φαινομένων δείχνει και η πτώση ενός ανεμόμυλου ο οποίος κατέρρευσε από τη βάση του.

Γενικότερα, σε όλη την Ιεράπετρα επικράτησαν δυνατοί άνεμοι και έντονη βροχόπτωση, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων παρατηρήθηκαν τοπικά και άλλα φαινόμενα ανεμοστροβίλων μικρότερης έντασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, αρκετά ήταν τα μικροπροβλήματα που καταγράφηκαν στο νησί με τα περισσότερα να εντοπίζονται στην ενδοχώρα του Ηρακλείου αλλά και το νότιο τμήμα της Κρήτης.

Από νωρίς χθες το βράδυ ξεκίνησε η βροχόπτωση στο νησί η οποία σύντομα μετατράπηκε σε καταιγίδα ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι έκαναν ισχυρή την παρουσία τους.

Την ίδια ώρα, στον δρόμο προς τον αναδασμό Τυμπακίου το βράδυ «κόπηκε» η γέφυρα στα δύο. Όπως αναφέρει το e-mesara.gr το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα περίπου και άμεσα έσπευσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου που έκλεισαν τον δρόμο για αποφυγή ατυχημάτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, αρκετές ήταν και οι κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι στην Κρήτη.

Μία από τις κατολισθήσεις καταγράφηκαν στο δήμο Φαιστού, στον δρόμο από τις Καμάρες προς τα Βορίζια, που ένας βράχος έπεσε στον δρόμο με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.