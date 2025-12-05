Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κρήτη: Καναδός youtuber και vlogger πήγε σε ρακοκάζανο στα Χανιά δοκίμασε αντικρυστό και ξετρελάθηκε

Ο youtuber Luke Martin, ασχολείται με το φαγητό και τα ταξίδια, εστιάζει στο αυθεντικό φαγητό και σε μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες
youtuber
o Youtuber στην Κρήτη

Ο δημοφιλής Καναδός Youtuber και vlogger, Luke Martin, ξετρελάθηκε με το παραδοσιακό ρακοκάζανο και την παρασκευή αντικριστού σε σπίτι Χανιωτών στα Χωραφάκια Ακρωτηρίου στην Κρήτη. Ο ινφλουένσερ έχει εκατομμύρια ακόλουθους στα social media αφού τον ακολουθούν 3 εκατομμύρια άτομα στη σελίδα του στο Facebook «Chopstick Travel» και 1,6 εκ. εγγεγραμμένοι χρήστες στο κανάλι του στο Youtube.

O δημοφιλής youtuber και vlogger που ασχολείται με το φαγητό και τα ταξίδια, εστιάζει στο αυθεντικό φαγητό και σε μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, παρουσιάζοντας τις τοπικές κουλτούρες μέσω του φαγητού, ταξιδεύοντας ανά τον κόσμο. Αυτόν τον καιρό λοιπόν βρέθηκε στην Κρήτη αι ενθουσιάστηκε με αυτά που δοκίμασε.

Ο δρόμος τον έβγαλε συγκεκριμένα στα Χανιά και στην οικία του Μανόλη Κουτράκη στα Χωραφάκια Ακρωτηρίου όπου το Νοέμβριο στήθηκε ένα πολυήμερο αυθεντικό Κρητικό γλέντι με απόσταξη τσικουδιάς σε παραδοσιακό ρακοκάζανο, παρασκευή αντικριστού, κρητική μουσική με τον βιολάτορα Μάρκο Ρενιέρη και Χανιώτικη φιλοξενία, συνδυασμός που ενθουσίασε τον Καναδό Youtuber και την παρέα του.

«Όλοι μου ζητούσατε να σας δείξω αυθεντική κρητική κουζίνα, και αυτή τη φορά σας παρουσιάζω την πιο αυθεντική που υπάρχει. Επιστρέψαμε στο όμορφο νησί της Κρήτης στην Ελλάδα, γιατί κάθε Νοέμβριο κάτι μοναδικό συμβαίνει σε αυτό το νησί… Είναι κάτι περισσότερο από ένα φεστιβάλ, είναι ένα συναίσθημα. Είναι το διάσημο φεστιβάλ ρακί της Κρήτης ( τα ρακοκάζανα).

Σπιτικό ποτό και ψητό αρνί συνοδευόμενα από κρητικά τραγούδια και χορούς γεμίζουν τη νύχτα. Αυτό είναι ένα βίντεο YouTube που δεν έχει φτιάξει κανείς πριν!» ανέφερε ο ίδιος στο κανάλι του.

Να σημειωθεί πως στο κανάλι του στο Youtube έχει πάνω από 100.000.000 προβολές στα βίντεό του ενώ έχει συνεργαστεί με το TripAdvisor και Netflix.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
135
101
75
52
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αγρότες και κτηνοτρόφοι έστησαν μπλόκα κλείνοντας την Πατρών – Κορίνθου, αποκλεισμένα τα τελωνεία Προμαχώνα, Ευζώνων και Εξοχής
Στο μεταξύ, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στη διάρκεια έντασης μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ, στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία» και νοσηλεύεται στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Μπλόκο αγροτών
Καιρός αύριο: Μαίνεται η κακοκαιρία Byron κυρίως μέχρι το μεσημέρι – Ισχυρές βροχές στην κεντρική Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Newsit logo
Newsit logo