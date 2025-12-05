Κρήτη: Καναδός youtuber και vlogger πήγε σε ρακοκάζανο στα Χανιά δοκίμασε αντικρυστό και ξετρελάθηκε

Ο δημοφιλής Καναδός Youtuber και vlogger, Luke Martin, ξετρελάθηκε με το παραδοσιακό ρακοκάζανο και την παρασκευή αντικριστού σε σπίτι Χανιωτών στα Χωραφάκια Ακρωτηρίου στην Κρήτη. Ο ινφλουένσερ έχει εκατομμύρια ακόλουθους στα social media αφού τον ακολουθούν 3 εκατομμύρια άτομα στη σελίδα του στο Facebook «Chopstick Travel» και 1,6 εκ. εγγεγραμμένοι χρήστες στο κανάλι του στο Youtube.

O δημοφιλής youtuber και vlogger που ασχολείται με το φαγητό και τα ταξίδια, εστιάζει στο αυθεντικό φαγητό και σε μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, παρουσιάζοντας τις τοπικές κουλτούρες μέσω του φαγητού, ταξιδεύοντας ανά τον κόσμο. Αυτόν τον καιρό λοιπόν βρέθηκε στην Κρήτη αι ενθουσιάστηκε με αυτά που δοκίμασε.

Ο δρόμος τον έβγαλε συγκεκριμένα στα Χανιά και στην οικία του Μανόλη Κουτράκη στα Χωραφάκια Ακρωτηρίου όπου το Νοέμβριο στήθηκε ένα πολυήμερο αυθεντικό Κρητικό γλέντι με απόσταξη τσικουδιάς σε παραδοσιακό ρακοκάζανο, παρασκευή αντικριστού, κρητική μουσική με τον βιολάτορα Μάρκο Ρενιέρη και Χανιώτικη φιλοξενία, συνδυασμός που ενθουσίασε τον Καναδό Youtuber και την παρέα του.

«Όλοι μου ζητούσατε να σας δείξω αυθεντική κρητική κουζίνα, και αυτή τη φορά σας παρουσιάζω την πιο αυθεντική που υπάρχει. Επιστρέψαμε στο όμορφο νησί της Κρήτης στην Ελλάδα, γιατί κάθε Νοέμβριο κάτι μοναδικό συμβαίνει σε αυτό το νησί… Είναι κάτι περισσότερο από ένα φεστιβάλ, είναι ένα συναίσθημα. Είναι το διάσημο φεστιβάλ ρακί της Κρήτης ( τα ρακοκάζανα).

Σπιτικό ποτό και ψητό αρνί συνοδευόμενα από κρητικά τραγούδια και χορούς γεμίζουν τη νύχτα. Αυτό είναι ένα βίντεο YouTube που δεν έχει φτιάξει κανείς πριν!» ανέφερε ο ίδιος στο κανάλι του.

Να σημειωθεί πως στο κανάλι του στο Youtube έχει πάνω από 100.000.000 προβολές στα βίντεό του ενώ έχει συνεργαστεί με το TripAdvisor και Netflix.