Κρήτη: «Μας ζήτησε του κόσμου τα λεφτά και αποδείχτηκε απατεώνας» λέει ο πατέρας του 33χρονου γιατρού που αγνοείται

Συνεχίζονται κανονικά οι έρευνες των αρχών προκειμένου να βρεθεί ο 33χρονος γιατρός στην Κρήτη, του οποίου η τύχη αγνοείται εδώ και 10 μέρες, ενώ ο αυτοαποκαλούμενος επικεφαλής του Ινστιτούτου επιστημονικής έρευνας Ζυρίχης, επιμένει στην δική του μέθοδο ότι μπορεί να βρει τον νεαρό μέσω «κβαντικής τεχνολογίας».

Στη σύλληψη του 54χρονου ιδιώτη ερευνητή, ο οποίος φέρεται να πήρε τρίχες από τους γονείς του 33χρονου γιατρού που αγνοείται στην Κρήτη, υποστηρίζοντας ότι μέσω «κβαντικής τεχνολογίας» και χρήσης δορυφόρων εντόπισε τα πρώτα ίχνη του στην περιοχή του λιμανιού της Σούδας. Ωστόσο, ο ίδιος δεν μπορούσε να δώσει ακριβή θέση, καθώς φέρεται να είπε στην οικογένεια ότι ο 33χρονος κινούνταν πολύ γρήγορα και δεν μπορούσε να τον εντοπίσει.

Ο πατέρας του αγνοούμενου γιατρού μίλησε στην εκπομπή Live News για το περιστατικό και περιέγραψε τον εφιάλτη που βιώνει ο ίδιος και η οικογένειά του εδώ και 10 μέρες: «Ζούμε σε αγωνία μεγάλη. Εκείνος τελικά που μας είπαν χθες και μας ζήτησε και του κόσμου τα λεφτά αποδείχτηκε απατεώνας. Να μην σας πω ότι τον συνέλαβαν κιόλας. Απάτη σκέτη ήταν. Δυστυχώς, όσο περνάνε οι μέρες είναι δύσκολα τα πράγματα».

Ο αυτοαποκαλούμενος επικεφαλής του Ινστιτούτου επιστημονικής έρευνας Ζυρίχης, προσήχθη από την Αστυνομία για να δώσει εξηγήσεις. Ο ίδιος έλεγε τις προηγούμενες μέρες πως είχε καταφέρει να εντοπίσει τον αγνοούμενο γιατρό στην πόλη των Χανίων. Όταν διαπιστώθηκε πως οι ισχυρισμοί του αυτοαποκαλούμενου ερευνητή ήταν έωλοι, αστυνομικοί τού ζήτησαν να τους ακολουθήσει στο τμήμα.

«Πολύ δύσκολα, σκοτάδι. Αυτός μας έλεγε ότι τον βρίσκω εδώ, τον βρίσκω εκεί, πάει εδώ, πάει εκεί. Πιστέψαμε, χαρήκαμε αλλά τελικά τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα. Αυτός έλεγε δήθεν εδώ, δήθεν εκεί, τους πήγε παντού, τίποτα», είπε στη συνέχεια ο πατέρας του αγνοούμενου.

Όλα αυτά, την ώρα που οι στενοί συγγενείς του 33χρονου γιατρού αγωνιούν. Παρά τις συνεχείς έρευνες δεν έχει εντοπιστεί ακόμα κανένα σημάδι του: «Δεν μπορώ να ξέρω τι ειπώθηκε και δεν θέλω να εικάζω. Το Σάββατο ήταν καλά πάντως. Είχε βγει με φίλους του, μιλούσαμε και με τον αδερφό μου και με μένα για το μέλλον, τι θα κάνει στις διακοπές, τι θα κάνει με τη δουλειά του, φυσιολογικά, δεν ξέρω τι μπορεί να μεσολάβησε. Δεν υπήρχε κάτι προσωπικό, όχι», τόνισε από την πλευρά του ο αδερφός του.

Η εξαφάνιση

Η εξαφάνιση του γιατρού ΩΡΛ του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου δηλώθηκε στις αστυνομικές Αρχές από τους γονείς του, οι οποίοι μένουν εκτός Κρήτης, καθώς αν έχουν προσπαθήσει όλες αυτές τις μέρες δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του.

Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός, με την Ελληνική Αστυνομία να αναλαμβάνει τον συντονισμό των ερευνών για την εξεύρεση του 33χρονου γιατρού. Το βράδυ της 12ης Δεκεμβρίου, ενεργοποιήθηκε και το Silver Alert, μετά από αίτημα της οικογένειάς του και μετά τη δήλωση εξαφάνισης που υπέβαλαν οι γονείς του στις αρμόδιες Αρχές, καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη επικοινωνίας ή εντοπισμού του.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετέχουν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση, με το βάρος των ερευνών να έχει δοθεί στον Αποκόρωνα Χανίων.

«Ήταν ξαφνικό όλο αυτό και εμάς, μας βρήκε απροετοίμαστους, αμέσως τον αναζητήσαμε αλλά δεν… Δεν ξέρω τι μπορεί να κρύβεται. Ελπίζουμε να υπάρχει κάποιο στοιχείο για να βρεθεί ζωντανός», ανέφερε ο πατέρας του γιατρού.

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι έρευνες συνεχίστηκαν τόσο στην περιοχή του Αποκόρωνα, όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 33χρονου με μηχανικό πρόβλημα, αλλά και μέσα στην πόλη των Χανίων.

«Δεν μιλήσαμε καθόλου, Κυριακή όχι. Δεν είχαμε επικοινωνία την Κυριακή, δυστυχώς. Δεν υπάρχει κάτι, δεν ήταν… Ήταν πολύ ξαφνικό όλο αυτό, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι», συμπλήρωσε ο αδερφός του.

Το προφίλ του 54χρονου

Ο άνδρας που συνελήφθη για απάτη, δήλωνε επικεφαλής του Ινστιτούτου επιστημονικής έρευνας της Ζυρίχης καθώς και ότι διέθετε μία ειδική τεχνολογία που υποτίθεται ότι βασιζόταν στην κβαντική φυσική και την χρήση δορυφόρων.

«Εμείς κάνουμε tracking από δορυφόρους, βλέπουμε ακόμα και πού ”πετάρισε”, συγγνώμη κιόλας. Όπου έχει αφήσει οτιδήποτε σαν… Αυτή η τεχνολογία δεν υπάρχει. Δεν έχω κάνει καμία βαθμονόμηση ακόμα στο σύστημά μου και δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα να ψάχνουμε. Ποιο είναι το catchy στην όλη ιστορία; Πρέπει να πείτε “ω, εδώ έχουμε μία τεχνολογία που δεν υπάρχει αλλού“», τόνισε ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή Live News.

Και πρόσθεσε: «Έχω ξεραμένο αίμα μπροστά μου εδώ και πρέπει να ασχοληθώ με το ξεραμένο αίμα. Από το σπίτι του, μου τα έφερε η μάνα του. Κάνουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να πούμε στον κόσμο. Πείτε δύο κουβέντες, δώστε το κλικ όμορφα και ωραία. Ναι παιδιά δορυφόροι. Ναι παιδιά μπορούμε να βρούμε τον κάθε άνθρωπο έτσι κι έτσι κι έτσι και θα τον βρούμε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αυτός κινείται. Έχουμε δει άνθρωπο να κινείται από τη μία πλευρά ως την άλλη πλευρά του δρόμου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και να με παίρνετε τηλέφωνο ή να μιλάμε και να σας λέω τώρα είναι εδώ, τώρα είναι εκεί, τώρα είναι παραπέρα, δεν έχει κάποιο νόημα».

Στη συνέχεια ο 54χρονος ανέφερε: «Η μητέρα του μου έδωσε κάποια αντικείμενα από το σπίτι του γιου της για να πάρω το DNA του και να μπορέσω έτσι, μέσω του συστήματός μου, να τον εντοπίσω. Μου έδωσε ένα ξυραφάκι του και μία μαξιλαροθήκη πάνω στην οποία βρήκα λίγο αίμα του. Την Κυριακή 14/12 στις 23:00 το βράδυ εντοπίζω το στίγμα του στην περιοχή της Κάτω Σούδας. Πήρα το αμάξι μου, μαζί με τον μηχανισμό μου μέσα και πήγα προς τα εκεί. Το στίγμα του με οδηγεί σε μία αυτοσχέδια σκηνή, σαν τσαντίρι. Φτάνω εκεί. Βλέπω μία κινητικότητα. Σας λέω τον είχα σε μία απόσταση 5 μέτρων».

Στην ερώτηση αν τον πλησίασε, απάντησε: «Να τον πλησιάσω; Τι λέτε; Δεν ξέρετε πώς θα αντιδράσει ένας τέτοιος άνθρωπος. Χρειάζεται απόλυτη προσοχή. Και αν με χτυπούσε; Είναι δύο μέτρα. Ειδοποίησα την Αστυνομία απευθείας. Προσέξτε. Εγώ είμαι ερευνητής. Δεν “πιάνω” κανέναν. Δεν είναι αρμοδιότητά μου. Μετά τον έβλεπα από το στίγμα του ότι κινούνταν με γρήγορο βηματισμό. Δεν τον προλαβαίνεις. Καταλαβαίνετε τι βηματισμό έχει ένας άνθρωπος 2 μέτρα;».

«Τώρα θα κινείται στην πόλη των Χανίων. Πείτε στον κόσμο να έχει τα μάτια του ανοιχτά. Εγώ μετά γύρισα σπίτι μου. Ξέρετε δουλεύω τόσες ώρες με την ομάδα μου. Δεν μπορούσα να κάτσω εκεί όλο το βράδυ», κατέληξε.