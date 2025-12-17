Kρήτη: «Τον ψάχνω με τη φωτογραφία του στα χέρια μου» λέει η μητέρα του 33χρονου γιατρού που αγνοείται – Συνελήφθη ερευνητής

«Είμαι με την φωτογραφία του στα χέρια μου» λέει στο newsit.gr η μετέρα του 33χρονου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου, του οποίου τα ίχνη έχουν χαθεί δέκα ημέρες στην Κρήτη.

Με μια φωτογραφία του αγνοούμενου γιου της σφιχτά στα χέρια, η μητέρα του 33χρονου γιατρού, που εργαζόταν στο «Βενιζέλειο» νοσοκομείο Ηρακλείου, περιπλανιέται για δέκατη συνεχόμενη ημέρα στα Χανιά της Κρήτης. Η αγωνία της μεγαλώνει, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα αξιόλογο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο γιος της βρίσκεται στη ζωή.

Καθώς οι μέρες περνούν και καμία νέα πληροφορία δεν έρχεται στο φως για τον εντοπισμό του 33χρονου, η οικογένεια βυθίζεται όλο και περισσότερο στην απόγνωση, χωρίς να μπορεί να αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο, ούτε αυτό της ζωής, ούτε και του θανάτου. Στις έρευνες συμμετέχει ενεργά και η αδελφή του, η οποία στέκεται ακούραστα στο πλευρό της μητέρας τους, αναζητώντας απεγνωσμένα έστω και μια μικρή, θετική είδηση που θα δώσει ελπίδα στο σκοτάδι της αναμονής.

Η μητέρα του, μάλιστα, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να βρίσκεται σε κατάσταση τρόμου, κρυμμένος κάπου, ανίκανος να επικοινωνήσει ή να επιτρέψει τον εντοπισμό του.

«Βρίσκομαι στην Κρήτη εδώ και μια εβδομάδα, τώρα έχω μετακινηθεί στα Χανιά. Ψάχνω από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά μου είπε η αστυνομία “τι ψάχνεις και εσύ, αφήστε το σε εμάς” και όντως η αστυνομία είναι αξιοθαύμαστη. Όλα αυτά που ακούγονται περί προβλημάτων στη δουλειά ή ψυχολογικά δεν έχουν σημασία, όταν τον βρούμε θα μας πει τι έγινε. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να κρύβεται κάπου και να μην θέλει να τον βρούμε, πιστεύω ότι είναι τρομοκρατημένος», λέει η μητέρα του.

Η φωνή της μητέρας του 33χρονου γιατρού τρέμει καθώς μιλά για το ενδεχόμενο ο γιος της να ζει, αλλά να βρίσκεται αβοήθητος, χωρίς τροφή, νερό ή χρήματα. Με τη φωτογραφία του στα χέρια, παραμένει στην Κρήτη, συνεχίζοντας την αναζήτηση μέσα στην αβεβαιότητα και την απόγνωση.

«Τώρα εάν ζει και χωρίς φαγητό και χωρίς νερό το μυαλό του δεν θα μπορεί να σκεφτεί καθαρά και χωρίς λεφτά δεν ξέρω σε τι κατάσταση μπορεί να είναι… Αν είναι ζωντανός ή αν δεν είναι. Θα μείνω στην Κρήτη, δεν μπορώ να φύγω, είναι και η κόρη μου εδώ, τουλάχιστον θα είμαστε και οι δύο εδώ. Ο κόσμος από ότι βλέπω εδώ δεν το έχει δει ή δεν το ξέρει, ρωτάω με την φωτογραφία του στα χέρια μου και μου λένε ότι δεν ξέρουν ότι τον ψάχνουμε», συμπληρώνει η μητέρα του 33χρονου.

Οι μαρτυρίες που φτάνουν είναι αποσπασματικές και αβέβαιες, γεμίζοντας την οικογένεια με ελπίδες αλλά και σύγχυση. Ανάμεσα σε φήμες και αντικρουόμενες πληροφορίες, το μόνο που εύχονται είναι μια επιβεβαίωση πως ο 33χρονος βρίσκεται ακόμη στη ζωή.

«Υπάρχουν μερικές μαρτυρίες σκόρπιες αλλά δεν είναι σίγουρες, όποτε δεν μπορείς να βασιστείς σε αυτές και να αφήσεις την έρευνα περιμετρικά που βρέθηκε το αυτοκίνητο. Ένας μας είπε ότι τον είδε στην Αλεξανδρούπολη, ακούγονται πολλά πράγματα. Εύχομαι να έχουμε μια θετική κατάληξη, η μια μαρτυρία έτσι έστω να ξέρουμε ότι είναι ζωντανός», και καταλήγει η μητέρα του.

Σύλληψη ερευνητή που φέρεται να πήρε τρίχες από τους γονείς του 33χρονου

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός 54χρονου ιδιώτη ερευνητή, ο οποίος φέρεται να πήρε τρίχες από τους γονείς του 33χρονου γιατρού που αγνοείται στην Κρήτη, υποστηρίζοντας ότι μέσω «κβαντικής τεχνολογίας» και χρήσης δορυφόρων εντόπισε τα πρώτα ίχνη του στην περιοχή του λιμανιού της Σούδας, χωρίς, ωστόσο, να μπορεί να δώσει ακριβή θέση, καθώς φέρεται να είπε στην οικογένεια ότι ο 33χρονος κινούνταν πολύ γρήγορα και δεν μπορούσε να τον εντοπίσει.