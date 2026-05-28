Ελλάδα

Κρήτη: Νέες «καραβιές» μεταναστών έφτασαν στο νησί τα ξημερώματα – Διασώθηκαν 202 άνθρωποι

Το λιμενικό προχώρησε σε 4 διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης
Σκάφος του Λιμενικού Σώματος
Σκάφος του Λιμενικού Σώματος / eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σκάφη με δεκάδες μετανάστες συνεχίζουν να φτάνουν στην Κρήτη μέρα με την μέρα, ενώ ακόμα και σήμερα (28/5/2026) τα ξημερώματα το λιμενικό διέσωσε τουλάχιστον 202 ανθρώπους νότια της Κρήτης και της Γαύδου.

Συγκεκριμένα το Λιμενικό Σώμα και δυνάμεις της FRONTEX προχώρησαν σε τέσσερις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της γύρω περιοχής της Κρήτης.

Στο πρώτο περιστατικό εντοπίστηκε λέμβος από εναέριο μέσο της δύναμης της FRONTEX σε θαλάσσια περιοχή 53 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Ακολούθησε η διάσωση 44 αλλοδαπών από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερη λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της FRONTEX σε θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το Λιμενικό, 60 αλλοδαποί μαζεύτηκαν από πλωτό σκάφος του Σώματος και μεταφέρθηκαν επίσης στους Καλούς Λιμένες.

Σε τρίτο περιστατικό, πλοίο της δύναμης της FRONTEX προχώρησε στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο, σε θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.

Στο τέταρτο περιστατικό, εναέριο μέσο της FRONTEX εντόπισε λέμβο 16 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Πλοίο της δύναμης της FRONTEX περισυνέλεξε 63 αλλοδαπούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης των διασωθέντων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
99
81
81
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συνελήφθησαν οι 5 Ρομά που έκαψαν το νέο κατάστημα του περιπτερά στη Γαστούνη - Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι αστυνομικοί
Σε προηγούμενο περιστατικό ο περιπτεράς είχε δεχτεί επίθεση από μία ομάδα Ρόμα γιατί κάλεσε την αστυνομία όταν ένας ανήλικος είχε πάει να κλέψει κάτι από το περίπτερό του
Το μαγαζί στη Γαστούνη
Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Στο μικροσκόπιο το όπλο των δραστών – Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του 4ου εμπλεκόμενου
Οι συλληφθέντες είναι δύο άνδρες από την Αλβανία με βαρύ ποινικό παρελθόν και ένας Έλληνας γνώριμος της αστυνομίας - Ο ένας έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Το κατάστημα που έγινε η επίθεση στα Πατήσια
Όλα έτοιμα για τις Πανελλήνιες: Πρεμιέρα με τη Νεοελληνική Γλώσσα - Αναλυτικές οδηγίες και 5 συμβουλές για τους υποψηφίους
Έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή 1550, για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων
Πανελλήνιες εξετάσεις
Newsit logo
Newsit logo