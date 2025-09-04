Κρήτη: Νεκρός 56χρονος ψαροντουφεκάς στη Βουλολίμνη

Νεκρός βρέθηκε 56χρονος άνδρας ψαροντουφεκάς από το Λιμενικό Σώμα το πρωί της Πέμπτης (04.09.2025), στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων στη Κρήτη.

Ο ψαροντουφεκάς είχε χαθεί από το απόγευμα της Δευτέρας στη Κρήτη, οπότε και ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες από το Λιμενικό Σώμα, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι δυνάμεις του Λιμενικού συνέχισαν τις έρευνες, οι οποίες όμως κατέληξαν στο χειρότερο δυνατό σενάριο. Ο άτυχος άνδρας, που είχε μεταβεί στην περιοχή για υποβρύχια αλιεία, εντοπίστηκε νεκρός.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει.