Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κρήτη: Νεκρός 56χρονος ψαροντουφεκάς στη Βουλολίμνη

Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον αγνοούμενο ψαροντουφεκά που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή Βουλολίμνη, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr
Σκάφος Λιμενικού
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)

Νεκρός βρέθηκε 56χρονος άνδρας ψαροντουφεκάς από το Λιμενικό Σώμα το πρωί της Πέμπτης (04.09.2025), στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων στη Κρήτη.

Ο ψαροντουφεκάς είχε χαθεί από το απόγευμα της Δευτέρας στη Κρήτη, οπότε και ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες από το Λιμενικό Σώμα, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι δυνάμεις του Λιμενικού συνέχισαν τις έρευνες, οι οποίες όμως κατέληξαν στο χειρότερο δυνατό σενάριο. Ο άτυχος άνδρας, που είχε μεταβεί στην περιοχή για υποβρύχια αλιεία, εντοπίστηκε νεκρός.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κίνηση στους δρόμους: Κυκλοφοριακό κομφούζιο σε Κηφισό, Αττική οδό και κέντρο - Στο «κόκκινο» Πειραιάς και Κηφισίας
Στη λεωφόρο Κηφισού, «δεν πέφτει καρφίτσα» λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που επικρατεί και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι το Αιγάλεω στην άνοδο και κάθοδο
Κίνηση
Βροχές και καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Ιόνιο και Εύβοια - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας
Τοπικές βροχές αναμένονται και στα ορεινά και ημιορεινά της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Βόρειας και Δυτικής Θεσσαλίας, της Κεντρικής και Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου
Καιρός
Newsit logo
Newsit logo