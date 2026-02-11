Ελλάδα

Κρήτη: Νεκρός μέσα στο γυμναστήριό του βρέθηκε 58χρονος πρώην πρωταθλητής ακοντισμού

Τραγωδία στο Ηράκλειο με τον πρώην πρωταθλητή ακοντισμού
Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/ EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Ο Γιώργος Γεωργακάκης , πρώην πρωταθλητής ακοντισμού, βρέθηκε νεκρός μέσα στο γυμναστήριό του και σκόρπισε τη θλίψη στην Κρήτη.

Οι συγγενείς του άτυχου άνδρα τον αναζητούσαν για ώρες, σύμφωνα με το patris.gr, και τελικά πήγαν οι ίδιοι στο γυμναστήριο, που διατηρούσε σε κεντρική περιοχή του Ηρακλείου της Κρήτης και είδαν ότι ο χώρος ήταν κλειδωμένος.

Μετά από λίγη ώρα κατάφεραν να ανοίξουν το γυμναστήριο για να εντοπίσουν το άψυχο σώμα του και να ειδοποιήσουν τις Αρχές σε κατάσταση πανικού.

Ο 58χρονος πρώην πρωταθλητής ακοντισμού μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και άνθρωποι της αστυνομίας προχώρησαν σε αυτοψία στο χώρο. Ο άτυχος άνδρας δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας και οι Αρχές στην αυτοψία που έκαναν δεν εντόπισαν κάτι ύποπτο.

Έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, για να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Γεωργακάκη.

Τα τελευταία χρόνια ο πρώην πρωταθλητής ακοντισμού είχε γυμναστήριο στο Ηράκλειο, όπου είχε αφιερωθεί να βοηθάει παιδιά με αναπηρία. Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.

Ελλάδα
