Κρήτη: Νεκρός ο 40χρονος που είχε εγκλωβιστεί στο φαράγγι του Αμπά – «Μπορεί να ζούσε εάν είχε έρθει το ελικόπτερο από την αρχή»

Χωρίς τις αισθήσεις του παραδόθηκε δυστυχώς στο ΕΚΑΒ σήμερα (8/12/2025) στις 15:24, ο 40χρονος Έλληνας περιπατητής που τραυματίστηκε χθες το μεσημέρι κατά την κατάβασή του από το φαράγγι του Αμπά στην Κρήτη, με τους φίλους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άτυχος άνδρας έπεσε από ύψος 10 μέτρων από το φαράγγι του Αμπά στην Κρήτη και υπέστη σοβαρά τραύματα στα πλευρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υπόλοιποι περιπατητές που ήταν μαζί του ειδοποίησαν άμεσα την πυροσβεστική, όμως παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών και της ΕΜΑΚ από χθες το απόγευμα που είχε ξεκινήσει η επιχείρηση διάσωσης και αφού υπήρξε αδυναμία προσέγγισης του super puma στο ιδιαίτερα δύσβατο σημείο του φαραγγιού, ο 40χρονος παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το μεσημέρι της Δευτέρας. Από εκεί η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Χάρακα.

Όπως ανέφεραν οι διασώστες της 3ης ΕΜΑΚ Κρήτης, ο 40χρονος ξεψύχησε στα χέρια τους αφού εκείνοι δεν κατάφεραν να τον σώσουν. Ο 40χρονος μιλούσε, πονούσε και ανέφερε ότι οι πόνοι του είναι στα πλευρά, στα νεφρά, στα πόδια, ενώ κρύωνε.

Το σωστικό συνεργείο άναψε φωτιά για να τον ζεστάνει, τον σκέπασαν με κουβέρτες και προσπαθούσαν να τον κρατήσουν στη ζωή καταβάλλοντες και οι ίδιοι υπεράνθρωπες προσπάθειες. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ, προσπαθούσαν να τον εμψυχώσουν, όμως, δυστυχώς ο 40χρονος έλεγε διαρκώς ότι κρυώνει και πως πονάει. Η προσέγγισή του έγινε με δυσκολίες. Άλλωστε από την πρώτη στιγμή η ενημέρωση προς της Αρχές ήταν προβληματική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να δόθηκαν και λάθος στοιχεία που καθυστέρησαν την προσέγγισή του. Άτομα που βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του άτυχου 40χρονου, ο οποίος κατά πληροφορίες ήταν σχολικός νοσηλευτής, μας είπαν ότι ίσως ο άνθρωπος αυτός να ζούσε σήμερα, εάν είχε έρθει το ελικόπτερο από την πρώτη στιγμή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 19 άτομα από την 3η ΕΜΑΚ και 12 άτομα της ΕΜΟΔΕ, ενώ λόγω του δύσβατου της περιοχής κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή του ελικοπτέρου Super Puma για τη μεταφορά του τραυματία.