Ελλάδα

Κρήτη: Νεκρός ο 40χρονος που είχε εγκλωβιστεί στο φαράγγι του Αμπά – «Μπορεί να ζούσε εάν είχε έρθει το ελικόπτερο από την αρχή»

Η επιχείρηση διάσωσης είχε ξεκινήσει από χθες το απόγευμα, όμως εξαιτίας του δύσβατου σημείου στο οποίο είχε παγιδευτεί ο άνδρας, οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν εγκαίρως
κρήτη
H στιγμή της διάσωσης φωτό patris.gr

Χωρίς τις αισθήσεις του παραδόθηκε δυστυχώς στο ΕΚΑΒ σήμερα (8/12/2025) στις 15:24, ο 40χρονος Έλληνας περιπατητής που τραυματίστηκε χθες το μεσημέρι κατά την κατάβασή του από το φαράγγι του Αμπά στην Κρήτη, με τους φίλους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άτυχος άνδρας έπεσε από ύψος 10 μέτρων από το φαράγγι του Αμπά στην Κρήτη και υπέστη σοβαρά τραύματα στα πλευρά.

Οι υπόλοιποι περιπατητές που ήταν μαζί του ειδοποίησαν άμεσα την πυροσβεστική, όμως παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών και της ΕΜΑΚ από χθες το απόγευμα που είχε ξεκινήσει η επιχείρηση διάσωσης και αφού υπήρξε αδυναμία προσέγγισης του super puma στο ιδιαίτερα δύσβατο σημείο του φαραγγιού, ο 40χρονος παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το μεσημέρι της Δευτέρας. Από εκεί η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Χάρακα.

φαράγι
Η στιγμή της διάσωσης / Φωτό patris.gr

Όπως ανέφεραν οι διασώστες της 3ης ΕΜΑΚ Κρήτης, ο 40χρονος ξεψύχησε στα χέρια τους αφού εκείνοι δεν κατάφεραν να τον σώσουν. Ο 40χρονος μιλούσε, πονούσε και ανέφερε ότι οι πόνοι του είναι στα πλευρά, στα νεφρά, στα πόδια, ενώ κρύωνε.

Το σωστικό συνεργείο άναψε φωτιά για να τον ζεστάνει, τον σκέπασαν με κουβέρτες και προσπαθούσαν να τον κρατήσουν στη ζωή καταβάλλοντες και οι ίδιοι υπεράνθρωπες προσπάθειες. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ, προσπαθούσαν να τον εμψυχώσουν, όμως, δυστυχώς ο 40χρονος έλεγε διαρκώς ότι κρυώνει και πως πονάει. Η προσέγγισή του έγινε με δυσκολίες. Άλλωστε από την πρώτη στιγμή η ενημέρωση προς της Αρχές ήταν προβληματική.

κρήτη φωτιά
Η φωτιά που άναψαν οι διασώστες / φωτό patris.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να δόθηκαν και λάθος στοιχεία που καθυστέρησαν την προσέγγισή του. Άτομα που βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του άτυχου 40χρονου, ο οποίος κατά πληροφορίες ήταν σχολικός νοσηλευτής, μας είπαν ότι ίσως ο άνθρωπος αυτός να ζούσε σήμερα, εάν είχε έρθει το ελικόπτερο από την πρώτη στιγμή.

κρήτη φαράγγι
Η στιγμή της διάσωσης του 40χρονου / φωτό patris.gr

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 19 άτομα από την 3η ΕΜΑΚ και 12 άτομα της ΕΜΟΔΕ, ενώ λόγω του δύσβατου της περιοχής κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή του ελικοπτέρου Super Puma για τη μεταφορά του τραυματία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
92
86
86
81
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κλειστό το αεροδρόμιο Χανιών λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών - Μέχρι τις 11 το βράδυ οι πτήσεις στο «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο
Στα Χανιά οι αγρότες επιτρέπουν μια αναχώρηση ανά 3 ώρες και τις αφίξεις αεροπλάνων - Πλήρως ανοιχτό έως τις 23:00 το «Νίκος Καζαντζάκης»
Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στο Ηράκλειο Κρήτης
Οι αγρότες σκληραίνουν κι άλλο τη στάση τους - Οι δρόμοι και οι παρακαμπτήριοι που είναι κλειστοί από τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα
Από τη Μακεδονία και τη Θράκη, στη Θεσσαλία και την Ήπειρο, μέχρι την Πελοπόννησο και πλέον την Κρήτη, ολοένα και περισσότερα τρακτέρ βγαίνουν στους δρόμους
Κλείσιμο και των παραδρόμων στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια Λάρισας
Έλενα Παπαρίζου: Ο Κωστής Μαραβέγιας την αντικαθιστά στα σημερινά γυρίσματα του «The Voice of Greece»
Η ίδια μάλιστα δεν θα τραγουδήσει στη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Περιστερίου, όπως ήταν προγραμματισμένο, και τη θέση της θα πάρει η αγαπημένη Πέγκυ Ζήνα
Έλενα Παπαρίζου
Θεσσαλονίκη: Τα βασανιστήρια που κάνουν οι αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» στα θύματά τους – «Για να δούμε χορεύεις;» και μετά ξύλο
Στα social media καταγράφονται αντιδράσεις, απειλές και εξηγήσεις από τις σκοτεινές ομάδες, που δρουν ανενόχλητες σε Βόλο, Θεσσαλονίκη και Αθήνα
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αφού έστησαν ενέδρα στον 14χρονο και τον σάπισαν στο ξύλο στον Χολαργό, πανηγύριζαν στα social media με το μαχαίρι της επίθεσης
«Άρχισαν να τον μαχαιρώνουν 2 φορές στο γλουτό, μια στην κοιλιά και 3 στο μπούτι, δεν έχασε τις αισθήσεις του» λέει στο newsit.gr φίλη του θύματος που δέχτηκε την επίθεση
Δράστες Χολαργός
9
Ταυτοποιήθηκαν όσοι αγρότες συμμετείχαν στα επεισόδια σε Ηράκλειο και Χανιά - Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες
Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία - οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατα συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και παρακώλυση συγκοινωνιών
Επεισόδια στα Χανιά
Ανανεώθηκε πριν 44 λεπτά
141
Newsit logo
Newsit logo