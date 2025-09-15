Κρήτη: Πάνω από 1.100 μετανάστες στην Αγυιά – Φόβοι για «υγειονομική βόμβα»

Το Σαββατοκύριακο (13-14.09.2025) έφτασαν διαδοχικά στα νότια της Γαύδου και στην Κρήτη αρκετά σκάφη με δεκάδες μετανάστες. Στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετείχαν το Λιμενικό Σώμα και η Frontex, όπως αναφέρει το cretapost.gr.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν από τη Frontex και το Λιμενικό Σώμα στο κέντρο προσωρινής φιλοξενίας της Αγυιάς, το οποίο ήδη είχε φτάσει στα όρια της πληρότητας. Στον χώρο φιλοξενούνταν εδώ και 28 ημέρες 348 μετανάστες, που περιμένουν τη μεταφορά τους σε άλλες δομές της χώρας – διαδικασία που έχει «παγώσει». Με την άφιξη εκατοντάδων μεταναστών ακόμη, ο συνολικός αριθμός ξεπερνά πλέον τους 1.100.

Οι συνθήκες χαρακτηρίζονται άθλιες: μόλις δύο ντουζ και μία τουαλέτα για όλους, ανεπαρκής κλιματισμός και ολοένα εντονότερος φόβος για μια υγειονομική «βόμβα».

Σε απόγνωση οι τοπικές αρχές

Η αντιδήμαρχος Χανίων, Ελένη Ζερβουδάκη, μίλησε για κατάσταση απελπισίας: «Οι καταστάσεις που βιώνουμε είναι πρωτόγνωρες. Ο έλεγχος έχει χαθεί πλήρως. Βρισκόμαστε στο χείλος της κατάρρευσης».

Καταγγέλλει την απουσία κρατικής παρέμβασης και υπενθυμίζει ότι ορισμένοι μετανάστες παραμένουν στην Αγυιά από τις 18 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς μεταναστών από την Αγυιά ήδη από σήμερα, προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση. Ωστόσο, οι τοπικοί φορείς ζητούν άμεση και ουσιαστική λύση σε μια κρίση που μέρα με τη μέρα οξύνεται.