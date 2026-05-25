Κρήτη: 20 νέες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από 3 εκατ. τα κέρδη

Από το πρωί οι Αρχές πραγματοποιούν εφόδους σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (25.5.26) αστυνομική επιχείρηση του τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση σπείρας που εξασφάλιζε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομίας της Κρήτης έχει προχωρήσει ήδη στη σύλληψη 20 ατόμων ως μέλη συμμορίας που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχηγοί της σπείρας θεωρούνται δύο αδέρφια λογιστές αλλά και 3 υπεύθυνοι ΚΥΔ (Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων). 

Η δράση τους εκτείνεται σε όλη σχεδόν την Κρήτη και δη στις περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου. 

Από το πρωί οι Αρχές πραγματοποιούν εφόδους σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Κατά πληροφορίες η συμμορία δρούσε εδώ και πέντε χρόνια και είχε ξεκάθαρη δομή, ενώ χρησιμοποιούσε «αχυρανθρώπους» οι οποίοι δήλωναν τις εκτάσεις γης και εισέπρατταν τις παράνομες επιδοτήσεις.

Ωστόσο, οι αχυράνθρωποι εισέπρατταν μόνο ένα μέρος των χρημάτων και τα υπόλοιπα τα καρπώνονταν οι αρχηγοί της σπείρας. 

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εκτιμάται πως η σπείρα κατάφερε να αποκομίσει περίπου 3.000.000 ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις με κυρίως με ψευδείς δηλώσεις γης και αιγοπροβάτων. 

