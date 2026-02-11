Συμβαίνει τώρα:
Κρήτη: Συναγερμός για πτώμα άνδρα στα Καμίνια Ηρακλείου – Έγκλημα δείχνουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ήταν χρήστης ναρκωτικών
περιπολικό
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Το πτώμα του άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (11/2/26) σε παραπήγματα, στην περιοχή των Καμινίων, στο Ηράκλειο

Σύμφωνα με το CretaLive, τα πρώτα στοιχεία για το πτώμα που βρέθηκε στο Ηράκλειο, δείχνουν εγκληματική ενέργεια.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός, ήταν χρήστης ναρκωτικών. 

Πρόκειται για έναν άνδρα 40 ετών, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Ως βασικός ύποπτος για την ανθρωποκτονία εξετάζεται ένας 37χρονος Ηρακλειώτης, ο οποίος επίσης έχει απασχολήσει την Αστυνομία για παρόμοια θέματα.

