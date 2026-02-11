Κρήτη: Συναγερμός για πτώμα άνδρα στα Καμίνια Ηρακλείου – Έγκλημα δείχνουν τα στοιχεία

Το πτώμα του άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (11/2/26) σε παραπήγματα, στην περιοχή των Καμινίων, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το CretaLive, τα πρώτα στοιχεία για το πτώμα που βρέθηκε στο Ηράκλειο, δείχνουν εγκληματική ενέργεια.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός, ήταν χρήστης ναρκωτικών.

Πρόκειται για έναν άνδρα 40 ετών, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Ως βασικός ύποπτος για την ανθρωποκτονία εξετάζεται ένας 37χρονος Ηρακλειώτης, ο οποίος επίσης έχει απασχολήσει την Αστυνομία για παρόμοια θέματα.