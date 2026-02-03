Ελλάδα

Κρήτη: Συνελήφθη 19χρονος που «γάζωσε» το σπίτι και το αυτοκίνητο ενός 35χρονου

Ο 35χρονος κατήγγειλε στην αστυνομία, πώς ο 19χρονος πυροβόλησε μια φορά το αυτοκίνητό του, δύο φορές το σπίτι του και εξαφανίστηκε
Περιπολικό
EUROKINISSI

Συνελήφθη την Δευτέρα (02.02.2026) ένας 19χρονος για φθορές από πυροβολισμούς στο αυτοκίνητο και το σπίτι ενός 35χρονους στο χωριό Παράνυμφοι στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, από την αστυνομία, ο 19χρονος εμφανίστηκε χθες στο αστυνομικό τμήμα Αρχανών Αστερουσίων Κρήτης, όπου ακολούθησε η σύλληψή του, για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής και για το οποίο, ο 35χρονος τον υπέδειξε ως δράστη.

Ο 35χρονος κατήγγειλε στην αστυνομία, πώς ο 19χρονος πυροβόλησε μια φορά το αυτοκίνητό του, δύο φορές το σπίτι του και εξαφανίστηκε.

Από την πλευρά του, ο 19χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με την καταγγελία που έκανε σε βάρος του ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και του οχήματος.

Ο νεαρός αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη χθες 2 Φεβρουαρίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων 19χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για άσκοπους πυροβολισμούς και Νομοθεσία περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε ξημερώματα της 01.02.2026 σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο 19χρονος προέβη στη ρίψη άσκοπων πυροβολισμών στην οικία και σε όχημα ιδιοκτησίας 34χρονου ημεδαπού προκαλώντας φθορές.

Άμεσα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε και συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
280
142
117
108
90
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νεαροί «μπούκαραν» σε σπίτι, προκάλεσαν σοβαρές ζημιές και τραυμάτισαν τρεις άνδρες στο Ηράκλειο - Μια σύλληψη
Οι δράστες αφού χτύπησαν τρεις άνδρες, τον έναν από αυτούς σοβαρά, προκάλεσαν φθορές στο κτίριο αλλά και σε αυτοκίνητο ενώ στην συνέχεια αφαίρεσαν και δυο βέργες ελαιοραβδιστικών
Περιπολικό
Περιορίστηκε μικρής έκτασης φωτιά που ξέσπασε στην ελληνική φρεγάτα «Νέαρχος» - Αναφορές για υλικές ζημιές
Η FDI «F-602 ΝΕΑΡΧΟΣ» καθελκύστηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2024 ως το δεύτερο πλοίο της ελληνικής κλάσης και αναμένεται να ξεκινήσει τις θαλάσσιες δοκιμές της στις αρχές Φεβρουαρίου
Η φρεγάτα «Νέαρχος»
Καιρός – Meteo: Στην Αττική έβρεξε σε 4 μήνες όσο βρέχει σε έναν χρόνο – Στην Ήπειρο τα μεγαλύτερα ύψη βροχής τον Ιανουάριο
Στην Αθήνα τον Ιανουάριο το συνολικό μηνιαίο ύψος βροχής ήταν 50% υψηλότερο από το μηνιαίο ύψος βροχής ενώ στην Αττική από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Ιανουάριο, το συνολικό ύψος βροχής που καταγράφηκε είναι σχεδόν ίσο με το μέσο ετήσιο ύψος βροχής
Βροχές 8
Newsit logo
Newsit logo