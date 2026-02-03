Κρήτη: Συνελήφθη 19χρονος που «γάζωσε» το σπίτι και το αυτοκίνητο ενός 35χρονου

Συνελήφθη την Δευτέρα (02.02.2026) ένας 19χρονος για φθορές από πυροβολισμούς στο αυτοκίνητο και το σπίτι ενός 35χρονους στο χωριό Παράνυμφοι στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, από την αστυνομία, ο 19χρονος εμφανίστηκε χθες στο αστυνομικό τμήμα Αρχανών Αστερουσίων Κρήτης, όπου ακολούθησε η σύλληψή του, για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής και για το οποίο, ο 35χρονος τον υπέδειξε ως δράστη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 35χρονος κατήγγειλε στην αστυνομία, πώς ο 19χρονος πυροβόλησε μια φορά το αυτοκίνητό του, δύο φορές το σπίτι του και εξαφανίστηκε.

Από την πλευρά του, ο 19χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με την καταγγελία που έκανε σε βάρος του ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και του οχήματος.

Ο νεαρός αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ολόκληρη η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη χθες 2 Φεβρουαρίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων 19χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για άσκοπους πυροβολισμούς και Νομοθεσία περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε ξημερώματα της 01.02.2026 σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο 19χρονος προέβη στη ρίψη άσκοπων πυροβολισμών στην οικία και σε όχημα ιδιοκτησίας 34χρονου ημεδαπού προκαλώντας φθορές.

Άμεσα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε και συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων».