Κρήτη: Το ινστιτούτο και η απάτη πίσω από την κβαντική φυσική του 54χρονου ερευνητή που θα εντόπιζε τον αγνοούμενο γιατρό

Επικαλούμενος την διευθυντική του θέση σε επιστημονικό ινστιτούτο του εξωτερικού που δραστηριοποιείται σε πέντε διαφορετικούς κλάδους έπειθε τα θύματά του
Η απάτη του 54χρονου στους γονείς του 33χρονου γιατρού που αγνοείται
Η ιστοσελίδα του ελβετικού ινστιτούτου έρευνας του οποίου ο 54χρονος αυτοπαρουσιαζόταν ως διευθυντής
Βασίλης Σακουλέβας

Με άρμα του έναν ιστότοπο από ένα ινστιτούτο επιστημονικής έρευνας, στο οποίο αυτοπαρουσιαζόταν ως διευθυντής, την κβαντική φυσική και το υποτιθέμενο στίγμα, προσπάθησε να εξαπατήσει ο ιδιωτικός ερευνητής την οικογένεια του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που αγνοείται στην Κρήτη από τις 7 Δεκεμβρίου

Με τα λόγια του να πέφτουν συνέχεια σε αντιφάσεις και με την άμεση επέμβαση της αστυνομίας ο 54χρονος που δεν σεβάστηκε τον πόνο μιας οικογένειας που για 11 μέρες αγωνιά για τη ζωή του παιδιού της, που εργάζεται ως ειδικευόμενος γιατρός στο «Βενιζέλειο» νοσοκομείο Ηρακλείου. 

Ο 54χρονος δεν εμφανίστηκε ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, για να δικαστεί με τις κατηγορίες της απάτης και απόπειρας απάτης, προσκομίζοντας βεβαίωση ιδιώτη γιατρού και ζητώντας αναβολή.

Σύμφωνα με το creta24.gr, η βεβαίωση δεν έγινε δεκτή από το δικαστήριο , αφού δεν προερχόταν από δημόσια δομή, με αποτέλεσμα ο «ερευνητής» να δικαστεί και να καταδικαστεί ερήμην. Συγκεκριμένα του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ με αναστολή μέχρι την έφεση.

Ο 54χρονος όχι μόνο δεν έμεινε στα λόγια αλλά ζήτησε και δείγμα από το αίμα του, τρίχες και κάποια αντικείμενα του για να μπορέσει να εντοπίσει το στίγμα του. Επικαλούμενος την διευθυντική του θέση σε επιστημονικό ινστιτούτο του εξωτερικού που δραστηριοποιείται σε πέντε διαφορετικούς κλάδους έπειθε τα θύματά του.

Μάλιστα, την ιστοσελίδα την παρουσίασε και σε διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον εντοπισμό ατόμων που έχουν εξαφανιστεί αλλά και νοσούντων από Αλτσχάιμερ.

Ο 54χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη
Ο 54χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη

Αν επισκεφθεί κάποιος την συγκεκριμένη ιστοσελίδα θα δει μια άκρως λειτουργική και καλοστημένη δουλειά. Ούτε μια ούτε δύο αλλά πέντε διαφορετικές εξειδικεύσεις παρουσίαζε το συγκεκριμένο ινστιτούτο. Ο πρώτος κλάδος αφορούσε την ενίσχυση της γνώσης και την εμπειρογνωμοσύνη σε φάρμακα και έρευνες για την σωστή χρήση τους. Μια άλλη ειδικότητα έχε να κάνει με την επιχειρηματική ευημερία και την έρευνα που βοηθάει στη σωστή λειτουργία μιας επιχείρησης. 

Ακόμη και διπλωματία και ασφάλεια θα μπορούσε να σπουδάσει κάποιος εκεί που επικεντρωνόταν στην ανάλυση πληροφοριών που αφορούσαν άτομα και λείψανα τους. Ενώ παρουσίαζε και μεγάλο κομμάτι ιατρικής επιστήμης και ευεξίας. Κάνοντας μάλιστα αναφορές και σε μεθόδους που μπορεί να αποφύγεις τον καρκίνο ή να βελτιώσεις κάποια καρδιακή πάθηση. 

Ο 54χρονος ερευνητής δεν είχε ούτε ιερό ούτε όσιο και είχε προσεγγίσει ακόμα και την ελληνική εταιρία Alzheimer και σε ομιλία που είχε κάνει υποστήριζε ότι μπορεί με χρηματικό αντάλαγμα να βρεί τους ανθώπους που μπορεί να έχουν χαθεί. Η ώρα όμως της αλήθειας δεν άργησε με τα λόγια του 54χρονου να μην πείθουν τους άνδρες της αστυνομίας και να καλείται να δώσει εξηγήσεις. 

Ο αδίστακτος επιστήμονας ζήτησε από την οικογένεια του 33χρονου αρχικά 5.000 ευρώ ως προκαταβολή και για να γίνει πειστικός άρχισε να δίνει κάποιες στοιχεία για το που κινείται ο Αλέξης.

Πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν και από την αστυνομία, η οποία συνεχίζει μέχρι και σήμερα τις έρευνες, όμως αυτές αποδείχθηκαν ανυπόστατες και έκαψαν τον ερευνητή. Έτσι, στις 16 Δεκεμβρίου συνελήφθη από την αστυνομία και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη. 

