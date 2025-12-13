Κρήτη: «Μου είπε ότι δεν ήταν καλά και εξαφανίστηκε» λέει ο πατέρας του 33χρονου γιατρού που αγνοείται

«Με πήρε τηλέφωνο μου είπε δεν είμαι καλά και μετά εξαφανίστηκε» λέει στο newsit.gr ο πατέρας του 33χρονου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου, του οποίου τα ίχνη από την περασμένη Κυριακή.

Ένα προσωπικό του πρόβλημα, κάποια επαγγελματικά προβλήματα και το τηλεφώνημα του στο πατέρα φαίνεται να είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν το παζλ στην εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Όλα ξεκίνησαν την προηγούμενη Κυριακή που ο νεαρός γιατρός που εργαζόταν ως ειδικευόμενος ωτορινολαρυγγολόγος στο Βενιζέλειο νοσοκομείο στο Ηράκλειο έφυγε να πάει μια βόλτα και δεν γύρισε ποτέ.

Μάλιστα, λίγες ώρες πριν ο ίδιος είχε τηλεφωνήσει στον πατέρα του και του είπε πως δεν ήταν πολύ καλά και του ζήτησε να πάει εκεί.

«Την περασμένη Κυριακή με πήρε ο γιος και μου είπε ότι δεν ήταν πολύ καλά και πως ήθελα να πάω. Έφυγα από την Θεσσαλονίκη και πήγα στο Ηράκλειο όμως δεν τον βρήκα, εγώ το πρωί μιλήσαμε και 11 η ώρα το βράδυ ήμουν εκεί. Πήγα και δεν τον βρήκα, τον έψαξα και μετά πήρα την αστυνομία για να δηλώσω εξαφάνιση και έχει ξεκινήσει έρευνες. Είμαστε σε αυτό το στάδιο και αγωνιούμε. Εγώ έχω γυρίσει και έχει πάει η μητέρα του εκεί και συνεχίζει να ψάχνει», λέει ο πατέρας του.

Λίγες ώρες μετά στην περιοχή Αποκόρωνα που βρίσκεται έξω από το Ηράκλειο βρέθηκε το αμάξι του με βλάβη και χωρίς τον ίδιo εκεί.

«Είχε πάρει το αυτοκίνητο του για να πάει μια βόλτα και είχε κλείσει το κινητό του, δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Βρέθηκε σε μια περιοχή πιο έξω το αυτοκίνητο του με βλάβη», συμπληρώνει ο πατέρας του 33χρονου.

Όπως είναι λογικό, η οικογένεια του 33χρονου περνά ώρες αγωνίας. «Η γυναίκα μου είναι στην Κρήτη και συνεχίζει να ψάχνει. Με την σπιτονοικοκυρά του που μιλήσαμε μας είπε ότι ήταν μια χαρά και δεν είχε καταλάβει πως τον προβληματίζει κάτι», αναφέρει ο πατέρας του.

Ανήσυχοι είναι και στο νοσοκομείο της Κρήτης από την εξαφάνιση του 33χρονου ΩΡΛ, καθώς είχε πάει κανονικά στην εφημερία του και δύο μέρες πριν.

«Μίλησα και με τον διοικητή του στο τηλέφωνο και μου είπε το πόσο καλός γιατρός είναι και ότι ήταν ο καλύτερος. Δεν είχε πέσει κάτι στην αντίληψη του πήγαινε κανονικά στην δουλειά του. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το παιδί μας», καταλήγει ο πατέρας του.

Ο 33χρονος Αλέξης σύμφωνα με τους οικείους του αντιμετώπιζε κάποια ψυχολογικά προβλήματα αλλά τον τελευταίο καιρό είχε προβλήματα με συναδέλφους του. Οι έρευνες τις αστυνομίας συνεχίζονται προκειμένου να βρεθεί ο νεαρός.