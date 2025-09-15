Ελλάδα

Κρήτη: Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ίμπρου – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής για τη διάσωση της 60χρονης

Λόγω του τραυματισμού η 60χρονη δεν μπορούσε να περπατήσει, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες να την μεταφέρουν με φορείο μέχρι την έξοδο του φαραγγιού στο χωριό Κομιτάδες
Η πυροσβεστική υπηρεσία ολοκλήρωσε με επιτυχία επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας στο φαράγγι Ίμπρου, στην περιοχή των Σφακίων στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μια τουρίστρια από το Βέλγιο με τον σύζυγό της ξεκίνησαν νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (15.09.2025) για πεζοπορία στο φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά, όμως, μόλις ένα χιλιόμετρο από την είσοδο η 60χρονη έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αστράγαλο.

Ο σύζυγος της κάλεσε το 112 ζητώντας βοήθεια και αμέσως δύο ομάδες ξεκίνησαν για το σημείο.

Συγκεκριμένα έξι άτομα από την ΕΜΟΔΕ Χανίων και πέντε από το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Ανώπολης μπήκαν στο φαράγγι και πολύ γρήγορα έφτασαν κοντά στο ζευγάρι.

Λόγω του τραυματισμού η 60χρονη δεν μπορούσε να περπατήσει, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες να την μεταφέρουν με φορείο μέχρι την έξοδο του φαραγγιού στο χωριό Κομιτάδες.

Εκεί την περίμενε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Σφακίων, όπου μεταφέρθηκε και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και από εκεί στο νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω νοσηλεία.

Συνολικά επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με 1 όχημα.

