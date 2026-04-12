Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Ξάνθη: Ένας τραυματίας από επίθεση με μαχαίρι – Του έκλεισαν «ραντεβού θανάτου»

Δράστης και θύμα είχαν λογομαχία μέσω τηλεφώνου πριν συναντηθούν από κοντά
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε ένας άνδρας στην Ξάνθη, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο και η ΕΛΑΣ να εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Η επίθεση έγινε στο κέντρο της Ξάνθης και αφού το θύμα είχε λογομαχία μέσω τηλεφώνου με τον δράστη. Τότε ο κατηγορούμενος έκλεισε «ραντεβού θανάτου» με το θύμα με σκοπό να τον σκοτώσει με μαχαίρι.

Φίλος του δράστη τον μετέφερε στο σημείο όπου είχε κλείσει το ραντεβού και αφού συναντήθηκε το θύμα, του επιτέθηκε.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης όπου και νοσηλεύεται.

Στην κατοχή του πρώτου συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση.

Οι δύο άνδρες οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
109
85
59
54
51
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo