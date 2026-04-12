Ξάνθη: Ένας τραυματίας από επίθεση με μαχαίρι – Του έκλεισαν «ραντεβού θανάτου»

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε ένας άνδρας στην Ξάνθη, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο και η ΕΛΑΣ να εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Η επίθεση έγινε στο κέντρο της Ξάνθης και αφού το θύμα είχε λογομαχία μέσω τηλεφώνου με τον δράστη. Τότε ο κατηγορούμενος έκλεισε «ραντεβού θανάτου» με το θύμα με σκοπό να τον σκοτώσει με μαχαίρι.

Φίλος του δράστη τον μετέφερε στο σημείο όπου είχε κλείσει το ραντεβού και αφού συναντήθηκε το θύμα, του επιτέθηκε.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης όπου και νοσηλεύεται.

Στην κατοχή του πρώτου συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση.

Οι δύο άνδρες οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.