Ξάνθη: Κωσταλέξι για ηλικιωμένη από τη Σουηδία – Την κρατούσε για 40 μέρες 30χρονος και την έσπαγε στο ξύλο

Κωσταλέξι στην Ξάνθη. Νεαρός, κρατούσε «φυλακισμένη» 79χρονη Σουηδέζα, «σνίφαρε» κοκαΐνη και την έσπαγε στο ξύλο για της αποσπά χρήματα.

Το θύμα, για 40 ημέρες ζούσε τον απόλυτο εφιάλτη στην Ξάνθη, μέχρι που κατάφερε να ειδοποιήσει συγγενείς της στη σκανδιναβική χώρα και αυτοί με τη σειρά τους τις αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια σε συνεργασία με την Interpol, στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση για να τον συλλάβουν και να απελευθερώσουν τη δύστυχη γυναίκα.

Η αρπαγή

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ελληνικές αρχές ενημερώθηκαν το μεσημέρι της 3ης Σεπτεμβριου μέσω των αρμόδιων Αστυνομικών Αρχών για καταγγελία που υποβλήθηκε στις σουηδικές αρχές σχετικά με την αρπαγή πολίτη Σουηδίας και την παράνομη κατακράτησή της στην περιοχή της Ξάνθης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Σύμφωνα με τη σχετική αλληλογραφία, η 79χρονη, είχε επικοινωνήσει με συγγενικό της πρόσωπο στη Σουηδία και της είχε αναφέρει ότι κρατούνταν παρά την θέληση της και κακοποιούνταν από ημεδαπό στην κατοικία του στην Ξάνθη. Από την διενεργηθείσα από την Υπηρεσία μας έρευνα διαπιστώθηκε ότι η οικία στην οποία κρατούνταν η παθούσα ήταν διαμέρισμα 1ου ορόφου και με την συνδρομή Δικαστικής λειτουργού ενεργήθηκε νομότυπη έρευνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την είσοδο των Αστυνομικών στην οικία του δράστη, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει την Υπηρεσία μας για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπών, αυτός προέβαλε αντίσταση κτυπώντας τους Αστυνομικούς με τα πόδια και τα χέρια του και απωθώντας τους.

Οι Αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον δεσμεύσουν, ενώ εντός της οικίας του βρήκαν την παθούσα. Επιπλέον, βρήκαν και κατάσχεσαν: α) ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας REDMI, β) μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κοκαΐνης, γ) μία νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη συνολικού βάρους (1,1) γραμ. και δ) μία δερμάτινη θήκη με υπολείμματα κοκαΐνης.

Κατά τη διενεργηθείσα από την Υπηρεσία μας προανάκριση η παθούσα ανέφερε στους Αστυνομικούς ότι από την 19/07/2025 οπότε και ήρθε στην Ελλάδα, ο δράστης τη μετέφερε στην οικία του στην Ξάνθη, όπου την κατακρατούσε παράνομα σε κακές συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας, μη επιτρέποντας της να φύγει ή να επικοινωνήσει με τους οικείους, ενώ παράλληλα την κτυπούσε προκειμένου να της αποσπά χρήματα».