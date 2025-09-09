Ξεκαρδιστικό βίντεο για τον ημιμαραθώνιο Κρήτης – 200.000 προβολές μέσα σε λίγες ώρες

Δέκα χρόνια συμπληρώνει φέτος ο διεθνής ημιμαραθώνιος Κρήτης, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου. Στόχος, παραμένει η προώθηση του αθλητισμού, της ευγενούς άμιλλας και της συμμετοχής για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φυσικής κατάστασης

Ο διεθνής ημιμαραθώνιος Κρήτης που φέτος θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι, αποτελεί μία ξεχωριστή διοργάνωση η οποία συνδυάζει τον αθλητισμό με τη φιλοξενία και την κρητική παράδοση.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει:

Ημιμαραθώνιο 21,1 χλμ.

Αγώνες δρόμου 10 χλμ και 5 χλμ.

Τον παιδικό αγώνα 1000 μέτρων.

Καθώς και τον αγώνα 200 μέτρων για ΑΜΕΑ.

«Τρέξε στην φιλόξενη Κρήτη»

Ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης είναι ένα αθλητικό γεγονός που ξεπερνά τα δρομικά δεδομένα εκμεταλλευόμενος τις ομορφιές του τόπου, τη φιλοξενία, τη μουσική, τον φυσικό πλούτο, την παράδοση και τα οφέλη της Κρητικής διατροφής σε συνάρτηση με το τρέξιμο καταφέρνει να ενεργοποιήσει και να ικανοποιήσει όλες τις αισθήσεις των συμμετεχόντων.

Με τη συνεχώς αυξανόμενη στήριξη όλων των εμπλεκομένων, εθελοντών, φορέων, χορηγών και φίλων δίνεται μια νέα οπτική στη σημασία της λέξης τρέξιμο.

Οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο με αθλητές και από τις 5 Ηπείρους.

Επειδή φέτος εξαντλούνται πολύ νωρίς, για αυτό όποιος θέλει να ζήσει ξανά την εμπειρία αυτού του μοναδικού αγώνα να δηλώσει συμμετοχή άμεσα στο: www.Cretehalfmarathon.com

«Με 50% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δεν έχεις δικαιολογία για να μην έρθεις στο νησί να τρέξεις», λένε με νόημα οι διοργανωτές.

Ξεχειλίζει χιούμορ το νέο σποτ!

Το νέο σποτ του Ημιμαραθωνίου Κρήτης, το οποίο συγκέντρωσε ήδη 200.000 προβολές μέσα σε λίγες ώρες, είναι άκρως ξεκαρδιστικό!

Δύο… ατζαμήδες διαρρήκτες μπαίνουν σε σπίτι, αλλά γίνονται «τσακωτοί» από τον παππού ιδιοκτήτη, ο οποίος σε μία ένδειξη κρητικής φιλοξενίας δίνει στους «εισβολείς» φαγητό και τους ξεπροβοδίζει προτρέποντάς τους να τρέξουν στον διεθνή ημιμαραθώνιο.

Διοργάνωση: Αθλητικός Σύλλογος Υγείας Αρκαλοχωρίου

Υπό την Αιγίδα του Ε.Ο.Τ.

Συνδιοργανωτές:

Περιφέρεια Κρήτης / Region of Crete

Δήμος Μινώα Πεδιάδας – Municipality of Minoa Pediadas

Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου

Πολιτιστικός Σύλλογος Θραψανού

Πολιτιστικός Σύλλογος Βόνης

Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά

Πολιτιστικός Σύλλογος Χουμερίου

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωφόρων

Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουσοχωρίων.

Όπως κι αν έρθεις στην Κρήτη, μια ανοιχτή αγκαλιά θα σε περιμένει!