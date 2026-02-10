Ξεκίνησε το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» κατά της παχυσαρκίας σε πανεπιστημιακές κλινικές – Όλα όσα περιλαμβάνει

Η παχυσαρκία αφορά πολλά περισσότερα από την εικόνα ενός ανθρώπου με παραπανίσια κιλά. Σήμερα, η επιστήμη την αντιμετωπίζει ως μία χρόνια, πολυπαραγοντική νόσο που επηρεάζει κρίσιμα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού, όπως την καρδιά, τα αγγεία και το ήπαρ.

Το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» είναι μία οργανωμένη δράση δημόσιας υγείας, υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας, που δείχνει έμπρακτα ότι η πρόληψη για την παχυσαρκία μπορεί να λειτουργήσει σωστά όταν υπάρχουν σχεδιασμός και υποστήριξη από την Πολιτεία και συνδρομή επιστημόνων του συστήματος υγείας.

Μέσα από ένα ενιαίο σύστημα παραπεμπτικών και καταγραφής, οι πολίτες μπορούν να περάσουν από προληπτικό έλεγχο και, όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη, να έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένη φροντίδα για τη νόσο της παχυσαρκίας, με ιατρική παρακολούθηση, διατροφική υποστήριξη και – σε συγκεκριμένες περιπτώσεις – δωρεάν φαρμακευτική αγωγή.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στηρίζοντας από την πρώτη στιγμή την πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας, συμμετέχει ενεργά μέσα από Ειδικά Κέντρα Πανεπιστημιακών Κλινικών, με τα οποία μπορούν να επικοινωνούν οι πολίτες, και είναι τα εξής:

– Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Λαϊκόν», Α’ Προπαιδευτική Κλινική (Διευθυντής καθηγητής Ν. Τεντολούρης)

Αγ.Θωμά 17 Αθήνα, τηλ. 2132061458, 2142061459 και 1566

– Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (Διευθύντρια καθηγήτρια Α. Ψυρρή)

Υπεύθυνη καθηγήτρια Β. Λαμπαδιάρη

Ρίμινι 1, Χαϊδάρι, τηλ. 2105832013 και 1566

– Νοσοκομείο «Σωτηρία», Γ’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική (Διευθυντής καθηγητής Γ. Σιάσος)

Υπεύθυνη καθηγήτρια Β. Λαμπαδιάρη

Λεωφόρος Μεσογείων 154, Αθήνα, τηλ. 2132034260 και 1566

Οι δικαιούχοι είναι:

Άνδρες και γυναίκες ηλικίας 30 έως 70 ετών (δικαιούχοι του προληπτικού προγράμματος καρδιαγγειακού κινδύνου).

ΔΜΣ > 40 kg/m² ή

ΔΜΣ 37-40 kg/m², εφόσον συνοδεύεται από τουλάχιστον μία σχετιζόμενη συννοσηρότητα.

Ενδεικτικές συννοσηρότητες που αναφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν: Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ή προδιαβήτη, υπέρταση, στεφανιαία νόσο, σύνδρομο υπνικής άπνοιας, καρδιακή ανεπάρκεια, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, στεατωτική ηπατική νόσο (MASLD), χρόνια νεφρική νόσο, κ.ά.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Επιλέξιμοι για δωρεάν λήψη φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας είναι αποκλειστικά οι ασθενείς που:

– Έχουν ολοκληρώσει τον προληπτικό εργαστηριακό και καρδιολογικό έλεγχο του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και

– έχουν λάβει επίσημο μήνυμα (SMS/ηλεκτρονική ειδοποίηση) που τους παραπέμπει σε δημόσια δομή για εξειδικευμένη εξέταση και δωρεάν χορήγηση ειδικής αγωγής.

Βήμα 1ο: Έλεγχος του μηνύματος παραπομπής

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», οι επιλέξιμοι πολίτες λαμβάνουν SMS/ειδοποίηση με παραπομπή για αντιμετώπιση παχυσαρκίας σε δημόσια δομή.

Βήμα 2ο: Ραντεβού σε δημόσια δομή

Ο ασθενής επικοινωνεί με τη Γραμματεία/ραντεβού του Ιατρείου Παχυσαρκίας για προγραμματισμό επίσκεψης, έχοντας διαθέσιμα τα στοιχεία του και το σχετικό μήνυμα παραπομπής.

Κατά την επίσκεψη πραγματοποιούνται:

– Αναλυτικό ιστορικό και κλινική εξέταση.

– Επιβεβαίωση των κριτηρίων (ΔΜΣ και συννοσηρότητες, όπου απαιτείται).

– Εκτίμηση ενδείξεων/αντενδείξεων και καθορισμός θεραπευτικού στόχου.

– Καταγραφή στο σύστημα, σύμφωνα με τη διαδικασία του προγράμματος.

Η αγωγή χορηγείται και ο ασθενής παρακολουθείται τακτικά για:

– Αποτελεσματικότητα (απώλεια βάρους/βελτίωση δεικτών).

– Ασφάλεια και ανεπιθύμητες ενέργειες.

– Προσαρμογή του πλάνου όπου χρειάζεται.