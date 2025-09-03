Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών – Στο μικροσκόπιο ακόμα και διευθυντές υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκονται 200 πρόσωπά τα οποία φέρονται να νομιμοποιούσαν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών εταιρειών.

Μεταξύ αυτών που περνούν από «κόσκινο» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, βρίσκονται διευθυντές υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών, κ.λπ., οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν από τα νόμιμα εισοδήματά τους τα χρήματα που έπαιζαν σε 10 περίπου στοιχηματικές εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων.

Κάθε παίκτης έπαιζε και διακινούσε από 100 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ.

Η Αρχή, έχει εντοπίσει τα 200 αυτά πρόσωπα και έχει ξεκινήσει ήδη, τον έλεγχο, συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις τους, με τα μεγάλα ποσά που τζογάριζαν.

Το νομικό κενό και τα… ψιλικατζίδικα

Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα εξειδικευμένων στελεχών της Αρχής, η οποία τελικά έκλεισε μια τεράστια τρύπα που επέτρεπε σε κυκλώματα να ξεπλένουν μαύρο χρήμα μέσω του νόμιμου στοιχηματισμού, επωφελούμενοι το νομικό κενό που υπάρχει.

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γινόταν μέσω των 10 περίπου συστημικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων οι οποίες χρησιμοποιούν ως πράκτορες-εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια, όπως είναι ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ, πρατήρια υγρών καυσίμων, κ.λπ. Στους πράκτορες-εισπράκτορες τα χρήματα κατατίθεντο από τους παίκτες σε μετρητά και ήταν απροσδιόριστης προέλευσης.

Τα χρηματικά ποσά που ήταν άγνωστης προέλευσης αρχικά κατατίθεντο σε παικτικούς λογαριασμούς, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, κ.λπ. και ντύνονταν έτσι με τον μανδύα της νομιμοφάνειας.

Συγκεκριμένα, οι πελάτες -παίκτες αρχικά άνοιγαν λογαριασμό σε νόμιμες εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και ελάμβαναν έναν μοναδικό κωδικό της συγκεκριμένης εταιρείας, μέσω του οποίου μπορούσαν να καταθέσουν στον λογαριασμό αυτό απευθείας χρήματα.

Στη συνέχεια, οι πελάτες επισκέπτονταν τα καταστήματα που παρείχαν τη σχετική «διευκόλυνση» (ψιλικατζίδικα, μίνι-μάρκετ, κ.λπ.) και παρέδιδαν χρήματα σε μετρητά, τα οποία πιστώνονταν στον λογαριασμό που είχαν ανοίξει στις εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό που είχαν.

Έτσι, με εντολή του παίκτη-τζογαδόρου, το διαθέσιμο υπόλοιπο, στο οποίο είχαν ενσωματωθεί και τα κεφάλαια που δεν είχε διακριβωθεί η προέλευση και η νομιμότητά τους, μεταφερόταν στον αρχικά νομίμως δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό τους, οδηγώντας ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό το ξέπλυμα και των ύποπτων κεφαλαίων, που η κατάθεσή τους γινόταν σε μετρητά.

Η Αρχή ενημέρωσε σχετικά για την συγκεκριμένη παικτική πρακτική που οδηγεί στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος την «Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων», η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων γενικά για τις δικές της ενέργειες.