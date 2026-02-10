Κτηνωδία στην Καρδίτσα: Κακοποίησαν σεξουαλικά κουτάβι και το παράτησαν δεμένο σε δέντρο

Οργή και αγανάκτηση έχει προκαλέσει ακόμη ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου, αυτή τη φορά στην Καρδίτσα.

΄Ενα σκυλάκι βρέθηκε δεμένο σε δέντρο, με ελάχιστη δυνατότητα να κινηθεί και με εμφανή ίχνη κακομεταχείρισης. Για το συμβάν έχει υποβληθεί καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Καρδίτσας, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να εντοπίσουν τον υπεύθυνο.

Όπως ανέφερε η πρόεδρος της Φιλοζωικής Καρδίτσας, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μια γυναίκα που περπατούσε στην περιοχή άκουσε ένα σκυλί να κλαίει από την κατεύθυνση των χωραφιών. Όταν πλησίασε, εντόπισε το κουτάβι δεμένο σε δέντρο, ανήμπορο να λυθεί μόνο του.

Λίγο αργότερα έφτασαν στο σημείο εθελοντές, οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα σκληρή εικόνα: το κουτάβι ήταν δεμένο στον κορμό με αντρική ζώνη, ενώ γύρω από τον λαιμό του υπήρχε σχοινί που του άφηνε ελάχιστο περιθώριο κίνησης. Επιπλέον, το μπροστινό δεξί πόδι του ήταν δεμένο μαζί με το πίσω αριστερό, γεγονός που το κρατούσε σχεδόν εντελώς ακινητοποιημένο.

Το κουτάβι, μόλις κατάλαβε ότι κάποιοι προσπαθούσαν να το βοηθήσουν, ηρέμησε και δεν αντέδρασε, δίνοντας τη δυνατότητα στους εθελοντές να το λύσουν χωρίς να κινδυνεύσει. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνίατρο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε σοβαρούς τραυματισμούς και σημάδια έντονης κακοποίησης.

Σύμφωνα με τους εθελοντές, συγκεντρώθηκαν όλα τα στοιχεία από το σημείο, ανάμεσά τους και η ζώνη με την οποία ήταν δεμένο και υποβλήθηκε επίσημη αναφορά στην Αστυνομία Καρδίτσας. Παράλληλα, αναμένεται η κτηνιατρική έκθεση, ενώ με τη συνδρομή ειδικών από την Κτηνιατρική Σχολή θα γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι έχει υποστεί το ζώο.

Η Φιλοζωική Καρδίτσας εκφράζει την απόλυτη καταδίκη της για το συμβάν και ζητά να βρεθεί και να τιμωρηθεί αυστηρά ο υπεύθυνος, τονίζοντας ότι τέτοιες πράξεις δεν γίνεται να περνούν χωρίς συνέπειες.

