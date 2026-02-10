Ελλάδα

Κτηνωδία στην Καρδίτσα: Κακοποίησαν σεξουαλικά κουτάβι και το παράτησαν δεμένο σε δέντρο

Το κουτάβι βρέθηκε δεμένο με ζώνη σχεδόν ακινητοποιημένο στο δέντρο
Δεμένο κουτάβι
Το δεμένο κουτάβι / Facebook

Οργή και αγανάκτηση έχει προκαλέσει ακόμη ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου, αυτή τη φορά στην Καρδίτσα.

΄Ενα σκυλάκι βρέθηκε δεμένο σε δέντρο, με ελάχιστη δυνατότητα να κινηθεί και με εμφανή ίχνη κακομεταχείρισης. Για το συμβάν έχει υποβληθεί καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Καρδίτσας, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να εντοπίσουν τον υπεύθυνο.

Όπως ανέφερε η πρόεδρος της Φιλοζωικής Καρδίτσας, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μια γυναίκα που περπατούσε στην περιοχή άκουσε ένα σκυλί να κλαίει από την κατεύθυνση των χωραφιών. Όταν πλησίασε, εντόπισε το κουτάβι δεμένο σε δέντρο, ανήμπορο να λυθεί μόνο του.

Λίγο αργότερα έφτασαν στο σημείο εθελοντές, οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα σκληρή εικόνα: το κουτάβι ήταν δεμένο στον κορμό με αντρική ζώνη, ενώ γύρω από τον λαιμό του υπήρχε σχοινί που του άφηνε ελάχιστο περιθώριο κίνησης. Επιπλέον, το μπροστινό δεξί πόδι του ήταν δεμένο μαζί με το πίσω αριστερό, γεγονός που το κρατούσε σχεδόν εντελώς ακινητοποιημένο.

Το κουτάβι, μόλις κατάλαβε ότι κάποιοι προσπαθούσαν να το βοηθήσουν, ηρέμησε και δεν αντέδρασε, δίνοντας τη δυνατότητα στους εθελοντές να το λύσουν χωρίς να κινδυνεύσει. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνίατρο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε σοβαρούς τραυματισμούς και σημάδια έντονης κακοποίησης.

Σύμφωνα με τους εθελοντές, συγκεντρώθηκαν όλα τα στοιχεία από το σημείο, ανάμεσά τους και η ζώνη με την οποία ήταν δεμένο και υποβλήθηκε επίσημη αναφορά στην Αστυνομία Καρδίτσας. Παράλληλα, αναμένεται η κτηνιατρική έκθεση, ενώ με τη συνδρομή ειδικών από την Κτηνιατρική Σχολή θα γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι έχει υποστεί το ζώο.

Η Φιλοζωική Καρδίτσας εκφράζει την απόλυτη καταδίκη της για το συμβάν και ζητά να βρεθεί και να τιμωρηθεί αυστηρά ο υπεύθυνος, τονίζοντας ότι τέτοιες πράξεις δεν γίνεται να περνούν χωρίς συνέπειες.

Δείτε την ανάρτηση εδώ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
109
95
83
71
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στην Γερμανία ο πατέρας της Λόρα 10 μέρες αφού την «εντόπισαν» στη Φρανκφούρτη - Ζητήθηκε δείγμα DNA από την μητέρα της 16χρονης
Έχει ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικής συνεργασίας στην Ευρώπη, η γνωστή Eurojust, όπου έχει δοθεί ευρωπαϊκή εισαγγελική εντολή έρευνας για τον εντοπισμό της Λόρα
Λόρα
«Το παραδέχομαι ότι τον χτύπησα, δεν είναι λύση» λέει ο νεαρός που χτύπησε με γκλοπ τον κουρέα στην Πύλο
«Τον χτύπησα μερικές φορές με το γκλοπ που είχα, μόνος μου το πέταξα, δεν μου έφυγε από τα χέρια, το πέταξα μόνος μου, συνέχισα να τον χτυπάω άλλο λίγο με τα χέρια», λέει ο 25χρονος
Πύλος
Newsit logo
Newsit logo