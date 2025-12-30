Ελλάδα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Σύνταγμα και Πεδίον του Άρεως την Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων
Σύνταγμα
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Σύνταγμα και Πεδίον του Άρεως την παραμονή Πρωτοχρονιάς λόγω εορταστικών εκδηλώσεων ανακοίνωσε η Τροχαία.

Συγκεκριμένα λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων την Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα και στο Πεδίον του Άρεως η Τροχαία ανακοίνωσε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 8 το απόγευμα της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου μέχρι και το τέλος των εκδηλώσεων την 1η Ιανουαρίου 2026, στην περιοχή Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

-Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου.
-Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.
-Λεωφόρο Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.
-Λεωφόρο Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λεωφόρου Αμαλίας και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
-Μαυρομματαίων, σε όλο το μήκος της.
-Πλατεία Συντάγματος, σε όλο το μήκος της.
-Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμερικής και Β. Γεωργίου Α΄ και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
-Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Από την Τροχαία παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

