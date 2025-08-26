Ελλάδα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος το βράδυ της Τετάρτης

Θα υπάρξει διακοπή στο τμήμα της μεταξύ της εισόδου αθλητικών εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης λόγω εργασιών.

Συγκεκριμένα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος θα πραγματοποιηθούν λόγο εργασιών από τις 10 το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης.

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της εισόδου αθλητικών εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Ελλάδα
