Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης από τις 27 Αυγούστου έως τις 3 Οκτωβρίου

Από αύριο, Τετάρτη (27/8/2025), θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας στον αυτοκινητόδρομο της Εθνικής Οδού Αθήνας – Θεσσαλονίκης (ΑΘΕ), με σκοπό να τοποθετηθεί μια ηλεκτρονική πινακίδα που θα δείχνει μηνύματα στους οδηγούς, στη χιλιομετρική θέση 45,9, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Ειδικότερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης θα ισχύουν από την Τετάρτη 27 Αυγούστου στις 07.00 έως την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 στις 20.00.

Συγκεκριμένα στο ρεύμα Κυκλοφορίας προς Λαμία θα γίνει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 45,79ο χλμ έως το 46,16ο χλμ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τις υπόλοιπες λωρίδες.

Στο ρεύμα Κυκλοφορίας προς Αθήνα θα γίνει στένωση της αριστερής λωρίδας από το 46,16ο χλμ έως το 45,89ο χλμ. και κατά την διάρκεια και μόνο του ωραρίου εργασιών θα πραγματοποιείται αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 46,16ο χλμ. έως το 45,79ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τις υπόλοιπες λωρίδες.

Το ωράριο εργασίας θα είναι Δευτέρα-Παρασκευή 07:00-20:00 και Σάββατο 07:00-15:00.

Σε περίπτωση γρηγορότερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.