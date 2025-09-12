Συμβαίνει τώρα:
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καλλιθέα την Κυριακή λόγω αγώνα δρόμου

Οι οδηγοί να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις σχετικές οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα
Περιπολικό
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καλλιθέα την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου λόγω αγώνα δρόμου με την επωνυμία «6ος Ημιμαραθώνιος Καλλιθέας 2025».

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στην Καλλιθέα λόγω του αγώνα δρόμου θα είναι στις ακόλουθες οδούς.

-Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 08.00΄- 13.30΄ στις κατωτέρω οδούς:
• Βοηθητική οδός της Λεωφ. Συγγρού (παράδρομος), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
• Σωκράτους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου.
• Ηρακλέους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου.
• Δημοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Ευριπίδου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
• Δοϊράνης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Ευριπίδου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
• Ευριπίδου, στο τμήμα της μεταξύ της βοηθητικής οδού της Λεωφ. Συγγρού (παράδρομος) και της οδού Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη.
• Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Δοϊράνης και της παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
• Ν. Βότση, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πεισιστράτους και της παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος.
• Λυσικράτους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη και της Λεωφ. Συγγρού.
• Ταγμ. Πλέσσα, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη και της Λεωφ. Συγγρού.
• Αχιλλέως, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη και της Λεωφ. Συγγρού.

-Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο (2) πλευρές των κατωτέρω οδών, κατά τις ώρες 06.00΄- 13.30΄:
• Δοϊράνης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Ευριπίδου.
• Ευριπίδου, στο τμήμα της μεταξύ της βοηθητικής οδού της Λεωφ. Συγγρού (παράδρομος) και της οδού Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη.
• Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Δοϊράνης και της παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος.
• Πεισιστράτους, στο τμήμα της μεταξύ της εισόδου του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος «Στ. Νιάρχος» και της οδού Επαμεινώνδα.
• Ν. Βότση, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πεισιστράτους και της παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

