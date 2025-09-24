Ελλάδα

Κυκλοφοριακό κομφούζιο στην Ποσειδώνος από σύγκρουση δυο οχημάτων – Κλειστή η αριστερή λωρίδα

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο ένα εκ των δύο αυτοκινήτων, ενώ καταγράφηκε ένας ελαφρύς τραυματισμός
Τεράστια υπομονή κάνουν οι οδηγοί που κινούνται αυτή την ώρα στην παραλιακή, εξαιτίας της έντονης κίνησης που συναντούν εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος. 

Το τροχαίο ανάμεσα σε δύο ΙΧ αυτοκίνητα, σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (24.09.2025) στην παραλιακή, και συγκεκριμένα στη συμβολή της Ποσειδώνος με την πλατεία Κρήτης.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο ένα εκ των δύο αυτοκινήτων, ενώ καταγράφηκε ένας ελαφρύς τραυματισμός.

Η κίνηση, στο ρεύμα προς Πειραιά όπου έγινε το ατύχημα, είναι αυξημένη, καθώς έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

