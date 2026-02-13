Κύκλωμα «αχυρανθρώπων» στην εστίαση: Αντιμέτωποι με βαριά κακουργήματα οι 11 συλληφθέντες από την επιχείρηση της ΑΑΔΕ

Στον Εισαγγελέα ποινικής δίωξης οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (13.02.2026) οι 11 συλληφθέντες για το κύκλωμα των αχυρανθρώπων, που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών. Την υπόθεση αποκάλυψαν μετά από πολύμηνη έρευνα, που προκλήθηκε από καταγγελίες, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σε βάρος των 11 συλληφθέντων για το κύκλωμα των αχυρανθρώπων ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για βαριά κακουργήματα: Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων, πλαστογραφία στρεφόμενη κατά ελληνικού δημοσίου πάνω από 120.000, απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου πάνω από 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατ’ εξακολούθηση και κατ επάγγελμα.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ πρόκειται για κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.

Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.

Συγκεκριμένα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε ανακριτή για να απολογηθούν.