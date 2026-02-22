Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών εξαρθρώθηκε από το Λιμεναρχείο Πειραιά – «Ορμητήρια» δυο σπίτια σε Ραφήνα και Ηλιούπολη

Στην εξάρθρωση κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά προχώρησε το Λιμεναρχείο Πειραιά. Συνελήφθη 23χρονος που χρησιμοποιούσε δύο διαμερίσματα σε Ραφήνα και Ηλιούπολη

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση και πολυήμερη παρακολούθηση από τις αρχές Ιανουαρίου τα στελέχη Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά έφεραν στο φως κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, οδηγώντας στη σύλληψη ενός 23χρονου, ενώ αναζητείται ακόμη ένας ως φερόμενος συνεργός του.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, η επιχείρηση εξελίχθηκε με νόμιμες έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε διαμερίσματα στη Ραφήνα και στην Ηλιούπολη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση παρακολουθούνταν από τις αρχές Ιανουαρίου.

Στη Ραφήνα, ο νεαρός εντοπίστηκε να βγαίνει από το σπίτι και σε σωματικό έλεγχο βρέθηκαν πάνω του τρίφτης με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα κάνναβης 2,73 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 450 ευρώ και κλειδιά που αντιστοιχούσαν σε δεύτερο διαμέρισμα στην Ηλιούπολη.

Από την έρευνα που ακολούθησε στο διαμέρισμα της Ραφήνας κατασχέθηκαν τρεις συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 4 γραμμαρίων, συσκευασία ακατέργαστης κάνναβης 3,8 γραμμαρίων, κουταλάκι με υπολείμματα κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας, δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και το ποσό των 1.915 ευρώ και 60 λιρών Αγγλίας.

Στο διαμέρισμα της Ηλιούπολης, οι αρχές εντόπισαν 35 αυτοσχέδιες συσκευασίες («φιξάκια») συνολικού μικτού βάρους 37,91 γραμμαρίων, σακουλάκι κοκαΐνης 10,26 γραμμαρίων και πλαστικό δοχείο με κατεργασμένη κάνναβη καθαρού βάρους 15,19 γραμμαρίων. Επιπλέον, βρέθηκαν συσκευασίες στεγανοποίησης με υπολείμματα κάνναβης, μεταλλικό κουτάλι με ίχνη κοκαΐνης, σουγιάς με υπολείμματα κατεργασμένης κάνναβης, πλαστικό δοχείο ανάμιξης με υπολείμματα ουσίας, δύο κενά φυσίγγια τσιγάρων, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και πλήθος νάιλον σακουλάκια επιμερισμού.

Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, ο 23χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε τα δύο σπίτια ως χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνησή τους, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο, στο όνομα του οποίου είναι μισθωμένο το διαμέρισμα της Ηλιούπολης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ οι κατασχεθείσες ποσότητες θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους και τα χρηματικά ποσά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.