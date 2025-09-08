Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Προφυλακίστηκαν έξι κατηγορούμενοι – «Σφίγγα» ο φερόμενος ως αρχηγός

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν αργά χθες το βράδυ (8.9.2025), ο φερόμενος αρχηγός και οι φερόμενοι υπαρχηγοί του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων που έπεσε στα χέρια του ελληνικού FBI.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα τρεις κατηγορούμενοι ενώ οι υπόλοιποι 16 συλληφθέντες για το κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή χωρίς.

Ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, σύμφωνα με πληροφορίες τήρησε το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας και δεν έδωσε καμία απάντηση για όσα του αποδίδονται. Από την πλευρά τους και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι κατά πληροφορίες, αρνούνται τις αποδιδόμενες κατηγορίες.

Ο δεύτερος φερόμενος υπαρχηγός του κυκλώματος, αλβανικής καταγωγής, κατά πληροφορίες, ισχυρίστηκε:

«Δεν έχω καμία σχέση με την εγκληματική οργάνωση.

Οι εταιρείες μου είναι απολύτως νόμιμες και διαθέτω όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα ότι εισήγαγα νόμιμα χρωματικούς διαλύτες στη χώρα. Έχω υποστεί επανειλημμένους ελέγχους στα Τελωνεία εισόδου και εξόδου από την Ελλάδα και ουδέποτε βρέθηκε κάτι μεμπτό στα προϊόντα που διακινούσα» φέρεται να είπε.