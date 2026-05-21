Κίνηση στους δρόμους: Απροσπέλαστος ο Κηφισός λόγω τροχαίων – Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισίας και στο κέντρο

Εφιάλτης για τους οδηγούς αποτελεί σημερα (21/5/2026) το μεσημέρι ο Κηφισός αφού οι τεράστιες ουρές οχημάτων ξεκινάνε από το ύψος της Νέας Ερυθραίας και φτάνουν μέχρι τον Πειραιά. Κίνηση βέβαια παρατηρείται σε πολλούς ακόμα δρόμους της Αθήνας.

Ο Κηφισός είναι «κόκκινος» από την κίνηση με αυτοκίνητα, φορτηγά και μηχανές να πηγαίνουν σημειωτόν κυρίως στην κάθοδο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ουρές έχουν δημιουργηθεί κυρίως εξαιτίας κάποιων ήπιων τροχαίων ατυχημάτων.

Ο Κηφισός δεν είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει καθυστερήσεις αφού κίνηση παρατηρείται και στην Κηφισίας αλλά και στους κεντρικούς δρόμους κοντά στο κέντρο της Αθήνας, στα νότια και στη Μεσογείων.

Δείτε live την κίνηση εδώ.

Στο κέντρο η κίνηση ξεκινάει από τη Βασιλίσσης Σοφίας και φτάνει μέχρι τη Βασιλίσσης Αμαλίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία και στα νότια, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.