Ολύμπιος Παπαδημητρίου: Οι κλινικές μελέτες στηρίζουν  δημόσια νοσοκομεία και ερευνητές

Η Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών (20 Μαΐου) μας δίνει την ευκαιρία να αναδείξουμε τον στρατηγικό ρόλο της κλινικής έρευνας για τους ασθενείς, το σύστημα υγείας και την εθνική οικονομία, σε μια περίοδο αυξανόμενων διεθνών προκλήσεων και έντονου ανταγωνισμού για την προσέλκυση επενδύσεων.

Στη σημερινή εποχή οι κλινικές μελέτες εξελίσσονται σε πεδίο έντονου διεθνούς ανταγωνισμού. Η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται των δυνατοτήτων της στον τομέα των κλινικών μελετών, με τις επενδύσεις να παραμένουν στάσιμες σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα που αντιστοιχούν στο μέγεθος της χώρας.

Την ίδια στιγμή, τα οφέλη για το σύστημα υγείας, τους ασθενείς και την οικονομία είναι σαφή και πολυεπίπεδα, τόσο σε όρους πρόσβασης στην καινοτομία όσο και εξοικονόμησης πόρων και ενίσχυσης της επιστημονικής δραστηριότητας.

Οι κλινικές μελέτες αποφέρουν σημαντικότατα οφέλη, καθώς:

προσφέρουν στους ασθενείς πρώιμη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες αρκετά χρόνια πριν από την κυκλοφορία τους,

ενισχύουν οικονομικά και επιστημονικά τα δημόσια νοσοκομεία και τους ερευνητές,

συμβάλλουν στη συγκράτηση υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα,

και δημιουργούν σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το σύστημα υγείας, μέσω της δωρεάν παροχής ακριβών θεραπειών και διαγνωστικών/εργαστηριακών εξετάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης των μελετών. Για παράδειγμα, μια σύγχρονη ανοσοθεραπεία για τον καρκίνο μπορεί να κοστίζει περίπου 70.000 ευρώ, ποσό που δεν επιβαρύνει ούτε τον ασθενή ούτε το δημόσιο σύστημα υγείας.

Η προσέλκυση κλινικών μελετών στην Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει στρατηγική προτεραιότητα. Παράλληλα, η χώρα οφείλει να στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι αναγνωρίζει και στηρίζει τη φαρμακευτική καινοτομία.

Με στοχευμένες μεταρρυθμίσεις, η Ελλάδα μπορεί να ανακτήσει χαμένο έδαφος και να μετατραπεί σε περιφερειακό κόμβο διεξαγωγής κλινικών μελετών.

Οι βασικές προκλήσεις

Η σημερινή εικόνα της ερευνητικής δραστηριότητας στη χώρα αναδεικνύει τέσσερις βασικούς τομείς που χρειάζονται βελτίωση:

Βελτίωση των διαδικασιών επιλογής ασθενών για συμμετοχή σε κλινικές μελέτες Εξειδικευμένη εκπαίδευση στο διοικητικό και οικονομικό προσωπικό των νοσοκομείων Απλοποίηση του διοικητικού πλαισίου και των διαδικασιών Θέσπιση ουσιαστικών κινήτρων για επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη, καθώς και ψηφιοποίηση των υποδομών

Είναι πλέον γνωστό τι πρέπει να γίνει για να καταστεί η χώρα μας ελκυστικός προορισμός για διεθνείς κλινικές μελέτες . Υπάρχει η βούληση από την πολιτεία;