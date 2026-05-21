Κάλυμνος: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του σκάφους που κατηγορείται για τον θάνατο του 47χρονου ψαρά

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο κατηγορούμενος για τον θάνατο του ψαρά στην Κάλυμνο, με ομόφωνη απόφαση Αντεισαγγελέα και Ανακρίτριας.

Ο άνδρας που βρισκόταν στο σκάφος μαζί με τον 47χρονο ψαρά που έχασε τη ζωή του στην θαλάσσια περιοχή στην Κάλυμνο, μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση μηνιαίας εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, με την κατηγορία σε βάρος του για ανθρωποκτονία από πρόθεση να παραμένει

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κυβερνήτης του αλιευτικού στην Κάλυμνο, περιέγραψε όλα όσα συνέβησαν πάνω στο σκάφος τη μοιραία μέρα και αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έφερε οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τον θάνατο του 47χρονου ψαρά, ενώ όπως είπε βούτηξε και προσπάθησε να τον βοηθήσει.

Όπως ανέφερε στην απολογία του σύμφωνα με τη dimokratiki, ο 47χρονος που έχασε τη ζωή του και ήταν φίλος του εδώ και 1,5 χρόνο, τον συνόδευσε ως βοηθός και μαθητευόμενος στο ψάρεμα, στις 17.05.2026. Ξεκίνησαν από την Πόθια μεταξύ 17:00 και 17:30 με προορισμό την περιοχή «Τράχηλας», όπου σχεδίαζαν να ρίξουν κύρτους για ψάρεμα. Όπως είπε, ο άνδρας, ενδέχεται να είχε φάει και κάνει χρήση ναρκωτικών πριν ανέβει στο σκάφος, όμως δεν υπήρχε κάτι που να το μαρτυρά στη συμπεριφορά του.

Φτάνοντας στον προορισμό τους μετά από περίπου μία με μιάμιση ώρα στην θάλασσα, άρχισαν τις προετοιμασίες του ψαρέματος. Σε κάποια στιγμή, ενώ ετοιμαζόταν να μετακινήσει το σκάφος, ισχυρίζεται ότι είδε τον 47χρονο να γλιστρά από τη δεξιά πλευρά της πρύμνης και να πέφτει στη θάλασσα. Σταμάτησε αμέσως τη μηχανή, του έριξε κάβο, τον τράβηξε κοντά στο σκάφος και προσπάθησε επανειλημμένα να τον επιβιβάσει, χωρίς επιτυχία. Ο κυματισμός ήταν ισχυρός και ο άνδρας στη θάλασσα ολοένα και αδυνάτιζε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν αντιλήφθηκε ότι ο 47χρονος έχανε τις αισθήσεις του, ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι πήρε τη σωσίβια κουλούρα, βούτηξε ο ίδιος στη θάλασσα και του τη φόρεσε, κρατώντας ταυτόχρονα το κεφάλι του πάνω από το νερό, όμως η κατάστασή του ήταν πολύ δύσκολη, καθώς όπως λέει, έβγαζε αφρούς από το στόμα. Μόλις διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα περισσότερο, ανέβηκε στο σκάφος, έδεσε τον 47χρονο από το χέρι στον κάβο ώστε να κρατιέται στην επιφάνεια και ειδοποίησε τηλεφωνικά το Λιμεναρχείο Καλύμνου.

Τι είπε για τα τραύματα που εντοπίστηκαν

Για τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα του νεκρού άνδρα, υποστήριξε ότι προκλήθηκαν από τα χτυπήματα και την τριβή του σώματός του στο σκάφος κατά τη διάρκεια της προσπάθειας επιβίβασης, αλλά και αργότερα, ενώ ήταν δεμένος και το σκάφος δεχόταν τον κυματισμό. Ανέφερε ότι η εξάτμιση του σκάφους είναι κομμένη και αιχμηρή, ενώ η πλαϊνή επιφάνεια της γάστρας δεν είναι ομαλή.

Όπως είπε δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο κάποια τραύματα να προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά του σώματος από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που ανέσυραν τον 47χρονο.

Για τις κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο κατάστρωμα του αλιευτικού, ο κατηγορούμενος είπε ότι έγιναν στη διαδικασία μεταφοράς του σώματος από το σκάφος του προς το πλωτό του Λιμενικού, επισημαίνοντας ότι το στοιχείο αυτό δεν καταγράφηκε στην κατάθεση του κυβερνήτη του λιμενικού σκάφους. Για τα ευρήματα στο εσωτερικό της καμπίνας διατείνεται ότι πρόκειται πιθανότατα για υλικά βαφής, μούχλα ή άλλες ουσίες που δεν σχετίζονται με αίμα.

Ο κατηγορούμενος στήριξε σε μεγάλο βαθμό την απολογία του στα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία προσδιορίζει ως εκτιμώμενη αιτία θανάτου το πνευμονικό οίδημα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η έκθεση χαρακτηρίζει ως μεταθανάτιες σχεδόν το σύνολο των εκδορών που φέρει το σώμα, ενώ όσα τραύματα φαίνεται να έγιναν πριν τον θάνατό του, δεν ήταν θανατηφόρα.

Σχετικά με το τι προκάλεσε το πνευμονικό οίδημα, φαίνεται ότι είναι ο πνιγμός στη θάλασσα, ή η δηλητηρίαση από ναρκωτικές ουσίες, ενώ δεν αποκλείεται και ο συνδυασμός και των δύο, με τον κυβερνήτη του σκάφους να λέει ότι κανένα τραύμα του δεν προκλήθηκε από τον ίδιο.

Υπενθυμίζεται ότι 3 ημέρες πριν την τραγωδία, από έλεγχο στο καΐκι του 40χρονου, όπου και βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών, συνελήφθησαν τόσο ο 44χρονος όσο και ο 47χρονος και οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να οριστεί δικάσιμος.