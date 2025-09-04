Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Το πείραγμα στις αντλίες με «πασιέντζα» και τα κέρδη των 3 εκατ. ευρώ

Πάνω από 3 εκατ. ευρώ ήταν τα κέρδη του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων που εξάρθωσαν τα στελέχη του αποκαλούμενου ελληνικού FBI σε πολλές περιοχές της χώρας. Ενα από προγραμματα λογισμικού που χρησιμοποιούσαν για την παράνομη δράση τους θύμιζε «πασιέντζα».

Τα μέλη του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων μέσα από τον συνδυασμό πλήκτρων και κωδικού πρόσβασης, εμφάνιζαν κρυφό μενού επιλογών το οποίο είχε τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στο νόμιμο σύστημα εισροών – εκροών των πρατηρίων. Μετά από την εισαγωγή συγκεκριμένων παραμέτρων πραγματοποιούνταν ελλειμματικές παραδόσεις κατά ποσοστό 25%.

Είχαν επίσης λογισμικό με κωδικούς πρόσβασης δημιουργούσε αναφορές πωλήσεων τόσο των νόμιμων ποσοτήτων που εξάγονταν από τις αντλίες για τις οποίες εκδίδονταν και διαβιβάζονταν αποδείξεις εσόδου και είχαν καταγράφει στο σύστημα όσο και των ποσοτήτων οι οποίες παραδόθηκαν μέσω των αντλιών χωρίς την έκδοση αποδείξεων εσόδου από το σύστημα εισροών – εκροών. Το εν λόγω πρόγραμμα διαπιστώθηκε ότι διατηρεί δεδομένα αναφορών μόνο για το τελευταίο δεκαήμερο με δυνατότητα παραμετροποίησης για μη έκδοση απόδειξης εσόδου. Παράλληλα επέτρεπε την χειροκίνητη μεταβολή των δεδομένων των ολικών αθροιστών των αντλιών.

Ακόμα ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιούσαν, το είχαν για να πραγματοποιείται επέμβαση στις αντλίες καυσίμων, με δυνατότητα επιλογής στο χρήστη της αντλίας παραποίησης, χωρίς να καταγράφονται από το σύστημα εισροών –εκροών τα λίτρα καυσίμου τα οποία εξάγονταν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στο κύκλωμα της λαθρεμπορίας καυσίμων συμμετείχαν 9 πρατήρια σε Άνω Λιόσια, Αγίους Αναργύρους, Καματερό, Άρτα, Λακωνία, Τρίκαλα, κατέληγαν τα νοθευμένα καύσιμα, από τα οποία εφοδίαζαν τα οχήματα τους ανυποψίαστοι πολίτες. Το κύκλωμα δρούσε από τις αρχές του χρόνου και έχουν γίνει 22 συλλήψεις.

Τα όσα βρήλαν τα στελέχη του ελληνικού FBI είναι ενδεικτικά του μεγέθους του κυκλώματος. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων περίπου 790.000 ευρώ, 154.037 λίτρα ναυτικού πετρελαίου, 88.760 λίτρα ελαίου, 3500 λίτρα πετρελαίου κίνησης, Βρήκαν επίσης σε πρατήρια βενζίνης λογισμικά μέσα από τα οποία παρέμβαιναν στο σύστημα εισροών εκροών κ.α.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία σφραγίστηκαν 8 πρατήρια υγρών καυσίμων, ενώ από τον Ιανουάριο του 2025 έως και τον Αύγουστο, φέρονται να διακινήθηκαν παράνομα, 1.340.354,05 λίτρα βενζίνης και 212.213,40 λίτρα διαλύτη. Τα κέρδη από την παράνομη δραστηριότητα έφταναν τα 3 εκατ. ευρώ.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να προμηθεύονταν ποσότητες ναυτιλιακού πετρελαίου, χωρίς παραστατικά αγοράς, το οποίο διέθεταν στη συνέχεια με βυτιοφόρα οχήματα, στα σπίτια πολιτών που έκαναν παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης, επίσης χωρίς φορολογικά στοιχεία και σε χαμηλή τιμή έτσι ώστε να προσελκύουν πελάτες. Μάλιστα μέσα σε έναν μήνα από τις 19/06/2025 έως τις 18/07/2025 έλαβαν 29 τέτοιες παραγγελίες.

Ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα φέρεται να είχε ένας 39χρονος, ο οποίος λειτούργησε ως και ιθύνων νους.

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε μέσα από δύο διακριτές υποομάδες:

η πρώτη ασχολούνταν με τη συστηματική εισαγωγή χημικών διαλυτών από το εξωτερικό και την ανάμειξή τους με καύσιμα,

ενώ η δεύτερη μεθόδευε εικονικές εξαγωγές βενζίνης, αποφεύγοντας την καταβολή φόρων και δασμών.

Ο πρώτος «υποτομέας» ήταν αυτός της Τροφοδοσίας με Βενζίνη για κινητήρες και ο δεύτερος της Τροφοδοσίας με Χημικούς Διαλύτες,

Αρχηγοί φέρονται να ήταν ένας Αλβανός και ένας 50χρονος από τα Τρίκαλα.

Οι δύο τους δραστηριοποιήθηκαν σε Αττική, Τρίκαλα και Θεσσαλονίκη έχοντας επαφές με άτομα σε Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία και Αλβανία.

Οταν λοιπόν οι πελάτες πήγαιναν αυτοκίνητά τους στα εμπλεκόμενα βενζινάδικα για εφοδιασμό, αυτό γινόταν από τις αντλίες που συνδέονταν με τις δεξαμενές των πρατηρίων στις οποίες υπήρχαν τα λαθραία καύσιμα.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιούσαν ειδικά λογισμικά και πετύχαιναν την αλλοίωση στο μηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό μέρος των μετρητών ροής και των διανεμητών (αντλιών – fuel dispensers) .

Έτσι κατάφερναν να πετύχουν την αλλοίωση των μετρήσεων αντλιών καυσίμων και του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών των πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Τα καύσιμα που έβαζαν οι πολίτες ήταν λιγότερα σε λίτρα, όμως αυτοί χρεώνονταν κανονικά την πλήρη ποσότητα.