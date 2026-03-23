Κύκλωμα με αλλοδαπούς εργάτες στην Κρήτη: Στη φυλακή ο 51χρονος «αρχηγός» και η 44χρονη σύζυγός του

Στη φυλακή οδηγείται τόσο ο 51χρονος στον οποίο έχει αποδοθεί ο ρόλος «αρχηγού» στο κύκλωμα με τους αλλοδαπούς από το Πακιστάν, τους οποίους έφερναν στην Ελλάδα με τη διαδικασία της μετάκλησης, έναντι χιλιάδων ευρώ. Παράλληλα, στη φυλακή οδηγείται και η 44χρονη σύζυγος του, μετά από μία πολύωρη διαδικασία απολογιών ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου στην Κρήτη.

Πρόκειται για τους δύο τελευταίους κατηγορούμενους που απολογήθηκαν και έτσι ο συνολικός αριθμός των προσωρινά κρατουμένων στην υπόθεση του κυκλώματος με τους αλλοδαπούς εργάτες στην Κρήτη, να ανέρχεται στους 10. Για κάποιους η προφυλάκιση της 44χρονης ήταν «βόμβα» καθώς εκτιμούσαν ότι επειδή είναι μητέρα, θα γλιτώσει τη φυλακή με περιοριστικούς όρους, κάτι ωστόσο που δεν έγινε.

Ο 51χρονος παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας για σχεδόν τρεις ώρες, ενώ εκτενής ήταν και η απολογία της 44χρονης, που κατέχει το 90% του ιδιωτικού ΚΕΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, στο άκουσμα της προφυλάκισης η 44χρονη ξέσπασε σε λυγμούς, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να την ηρεμήσουν για να ολοκληρωθεί η μεταγωγή της.

Υπενθυμίζεται ότι η «επιτυχία» του ιδιωτικού ΚΕΠ που λειτουργούσαν ο 51χρονος και η 44χρονη σύζυγος ήταν ότι οι αλλοδαποί με την άφιξη τους στη χώρα υποχρεώνονταν (κατηγορούνται ότι τους παρακρατούσαν τα διαβατήρια) να πληρώνουν κάθε μήνα συγκεκριμένη «ταρίφα» ως ασφαλιστικές εισφορές για λογαριασμό των εικονικών εργοδοτών τους. Έτσι όλα φαίνονταν νόμιμα και τακτοποιημένα στα χαρτιά.

Η ογκώδης δικογραφία της Ασφάλειας Ηρακλείου αφήνει πολλά ερωτηματικά, ενώ υπάρχουν πτυχές που χρειάζονται να διερευνηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης καθώς υπάρχουν «σκιές» προς διάφορες κατευθύνσεις και πρόσωπα. Κάποια αποσπάσματα συνομιλιών του 51χρονου, όπως αυτά καταγράφονται στο βιντεοληπτικό υλικό, είναι «φωτιά».

«Είναι απλά τα πράγματα. Αυτοί που βρίσκουνε με 5-6 χιλιάδες ευρώ να ξέρεις, κανείς δεν θα πάρει άδεια από δω. Γιατί δεν δίνουν λεφτά στα αφεντικά. Έτσι μπορώ να σου κάνω 100. Και να πω στα αφεντικά ότι μετά δεν ήρθανε. Ή κάθονται για εννέα μήνες. Κανείς δεν μπορεί να μείνει μόνιμος εδώ με τους εννιά μήνες. Να πάρει μόνιμη άδεια. Αυτό είναι το μυστικό. Όταν θα του τα φτιάξουν, θα μου σφυρίξεις.

Πήγαινε να δεις τι έχουν πάθει τώρα εκεί κάτω. Ξέρεις πόσοι έχουν έρθει, και τώρα του λένε ότι τα αφεντικά δεν θέλουν να σας φτιάξουν χαρτιά; Πήρανε τα έξι χιλιάρικα, τα βάλανε στην τσέπη. Στο αφεντικό λένε ότι δεν ήρθε ο μάγκας και σε αυτόν λένε ότι το αφεντικό δεν θέλει να σου φτιάξει χαρτιά», καταγράφεται από την κάμερα ασφαλείας του γραφείου του, σύμφωνα με τη δικογραφία της Ασφάλειας Ηρακλείου.

Ο 51χρονος για κάθε περίπτωση ζητούσε 8.500 με 9000 ευρώ και από ‘κει και πέρα χρήματα έβγαζαν για τη δική τους τσέπη από την εκμετάλλευση των αλλοδαπών και οι Πακιστανοί μεσάζοντες, οι συνδετικοί κρίκοι ανάμεσα στους συμπατριώτες τους που ενδιαφέρονταν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα και στον φερόμενο «αρχηγό».