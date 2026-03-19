Κύκλωμα με αλλοδαπούς στην Κρήτη: Στο «μικροσκόπιο» οι ιατρικές βεβαιώσεις κέντρου υγείας

Στο «κάδρο» της μεγάλης έρευνας των αστυνομικών της Ασφάλειας Ηρακλείου στην Κρήτη βρίσκεται η δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται ότι εκμεταλλευόταν εργασιακά και οικονομικά αλλοδαπούς εργάτες.

Οι αλλοδαποί εργάτες πλήρωναν χιλιάδες ευρώ για να έρθουν στη χώρα μας με τη διαδικασία της μετάκλησης, αλλά έπεφταν στα «νύχια» του φερόμενου κυκλώματος στην Κρήτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί και κάποιες ιατρικές βεβαιώσεις που βρέθηκαν στο ιδιωτικό ΚΕΠ των δύο βασικών κατηγορουμένων, του 51χρονου φερόμενου «αρχηγού» και της 44χρονης συζύγου του.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το κομμάτι αυτό αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο στην ογκώδη δικογραφία που διαβιβάστηκε στα δικαστήρια Ηρακλείου μέσα σε δύο μεγάλες κούτες.

Κατά την έρευνα στο ιδιωτικό ΚΕΠ του ζευγαριού, αστυνομικοί της υπηρεσίας βρήκαν μεταξύ άλλων: συνολικά είκοσι έξι ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις, τέσσερα αιτήματα πιστοποίησης και επτά επιπλέον ιατρικές βεβαιώσεις, όλες σχετικές με αλλοδαπούς πολίτες και με πιστοποίηση επίσκεψης και παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας. Από τις 26 βεβαιώσεις οι 24 φέρουν υπογραφή του ίδιου γενικού ιατρού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με επίσημα έγγραφα της Διοίκησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και απαντητική αλληλογραφία από τη διοίκηση της δημόσιας δομής, βεβαιώθηκε η γνησιότητα των εν λόγω ιατρικών βεβαιώσεων.

Εικονικές συναλλαγές

Το «αγκάθι» στην υπόθεση είναι ότι ορισμένοι από τους αλλοδαπούς που εμφανίζονται ως δικαιούχοι αυτών των βεβαιώσεων καταθέτουν ενόρκως ότι ουδέποτε επισκέφθηκαν τη δημόσια δομή, ούτε εξετάστηκαν από τον γιατρό που φέρεται να υπέγραψε τα έγγραφα.

Στη δικογραφία αναφέρονται συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως:

–28χρονος Πακιστανός, ο οποίος διαμένει στην περιοχή του Κουτσουρά Λασιθίου, περιγράφεται στη δικογραφία ότι εξετάστηκε τρεις φορές στο συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας: τον Ιανουάριο του 2021, με διάγνωση λοίμωξη του αναπνευστικού, τον Φεβρουάριο του 2022 με διάγνωση αλλεργική ρινίτιδα και τον Δεκέμβριο του 2023 για αλλαγή τραύματος. Ο εν λόγω αλλοδαπός κατέθεσε, ωστόσο, ότι δεν έχει πάει ποτέ στην περιοχή του εν λόγω Κέντρου Υγείας και ότι η μοναδική φορά που χρειάστηκε να απευθυνθεί σε δημόσια δομή υγείας ήταν τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2022 οπότε και πήγε στο Κέντρο Υγείας του τόπου διαμονής του.

–25χρονος Πακιστανός: στην περίπτωση του εμφανίζεται να εξετάστηκε από το συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας τον Ιανουάριο του 2021 με διάγνωση λοίμωξη αναπνευστικού. Ο αλλοδαπός καταθέτει ότι ουδέποτε εξετάστηκε στο συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας και μάλιστα την επίμαχη περίοδο ζούσε στη Νεάπολη Λακωνίας.

–36χρονος Πακιστανός: στην περίπτωση του φέρεται να εξετάστηκε δύο φορές στο συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας, τον Ιανουάριο του 2021 και τον Μάιο του 2022 με οσφυαλγία, καθώς και τον Μάρτιο του 2023 με εμπύρετη λοίμωξη αναπνευστικού. Στην ένορκη κατάθεση του αναφέρει ότι ουδέποτε επισκέφθηκε το εν λόγω Κέντρο Υγείας και ουδέποτε παρέδωσε στον φερόμενο αρχηγό του ιδιωτικού ΚΕΠ έγγραφο από το συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας.

–36χρονος Πακιστανός: εμφανίζεται να έχει εξεταστεί στο επίμαχο Κέντρο Υγείας τρεις φορές από το 2021 έως το 2023. Στην ένορκη κατάθεση του αναφέρει ότι δεν αναγνωρίζει και δεν έχει επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας.

Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αποτελούν κρίσιμο τμήμα της δικογραφίας και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης.