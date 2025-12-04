Κυπαρισσία: «Ήταν ταραγμένος, έτρεμε», λέει ο άνθρωπος βοήθησε τον 47χρονο κτηνίατρο αφού τον άφησαν ελεύθερο οι απαγωγείς

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κυπαρισσίας, η καταγγελία από έναν 47χρονο κτηνίατρο ότι τον απήγαγαν 4 άτομα και τον απείλησαν για να τους πει πού έχει κρυμμένα χρήματα.

Το πρωί της Πέμπτης, ο ιδιοκτήτης του καφενείου στην Κυπαρισσία που ζήτησε βοήθεια αμέσως αφού τον άφησαν ελεύθερο οι δράστες, μίλησε στην ΕΡΤ και περιέγραψε το τι συνέβη εκείνη τη νύχτα σύφωνα με τον 47χρονο κτηνίατρο και όσα έχει καταγγείλει, σε μία υπόθεση αρκετά περίεργη που ερευνά σε βάθος η ΕΛΑΣ.

Όπως τόνισε, ο 47χρονος έλεγε συνεχώς ότι δεν έχει τα χρήματα που τον πίεζαν να τους μαρτυρήσει που είναι οι δράστες ενώ του φάνηκε ότι είναι πολύ σοκαρισμένος όταν έφτασε στο καφενείο.

«Ήταν γύρω στις 11 παρα 20 το βράδυ με τα πόδια, ξυπόλητος με τις κάλτσες, μπήκε στο καφενείο ταραγμένος, έτρεμε ο άνθρωπος μας είπε ότι τον απήγαγαν. Του έδωσα το τηλέφωνο, πήρε την αστυνομία τηλέφωνο και μας είπε ότι τον αφήσαν εδώ πιο κάτω σε ένα ξέφωτο. Μας είπε ότι προσποιήθηκε ότι δεν είναι καλά και από ό,τι μας είπε φοβηθήκανε και τον αφήσανε, γιατί τον πηγαιναν στην Αθήνα για τα 200.000 ευρώ τα οποία όπως μας είπε εμάς δεν υπήρχαν, είχε να πάει έναν χρόνο στην Αθήνα», είπε ο άνδρας που ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που τον αντίκρισαν αφού τον άφησαν ελεύθερο οι απαγωγείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος προσποιήθηκε ότι δεν είναι καλά και οι δράστες τον άφησαν σε ένα ξέφωτο, του είχαν πάρει όμως τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Ο ίδιος, περπάτησε ξυπόλυτος σε άθλιες συνθήκες, στο καφενείο του χωριού όπου και ζήτησε βοήθεια.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, από κάμερα βενζινάδικου τα δύο αμάξια περνούν το χωριό Βασιλικός.

Το χρονικό

Ο άνδρας επέστρεφε σπίτι του στην Κυπαρισσία στις 8 το βράδυ της Τρίτης 02.12.2025, όταν οι 4 απαγωγής τον πλησίασαν φορώντας κουκούλες full face, και με τη βία τον έβαλαν στο αυτοκίνητό τους, την ώρα που έμπαινε μέσα.

Έπειτα οι δράστες τον οδήγησαν σε ερημική παραλιακή περιοχή της Κυπαρισσίας και οι δύο από τους δράστες έμειναν μαζί του στο αυτοκίνητο και του απέσπασαν πληροφορίες σχετικά με μεγάλο χρηματικό ποσό ύψους 180.000 ευρώ που μπορεί να βρισκόταν στο πατρικό του σπίτι στα Σεπόλια Αττικής.

Οι άλλοι δύο δράστες, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο παθών, πήραν τα κλειδιά και το αυτοκίνητο για να επιστρέψουν στο σπίτι του 47χρονου και έκλεψαν περίπου 25.000 ευρώ αλλά και τα κλειδιά και το αυτοκίνητο του κτηνίατρου και επέστρεψαν στην ερημική τοποθεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 4 άνδρες μαζί με τον 47χρονο, επιβιβάστηκαν στα δυο οχήματα και κατευθύνθηκαν προς την Τσακώνα και στο ύψος του Βασιλικού, τον άφησαν, μαζί με το όχημά του. Τα κλειδιά του οποίου ωστόσο τα πήραν μαζί τους.

Η Αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα για την υπόθεση και έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.