Κυψέλη: Κατάληψη στο σχολείο όπου 16χρονη μαχαίρωσε μαθήτρια – Ζητούν να φύγει

Υπό κατάληψη τελεί από σήμερα Τρίτη (16.12.25) το σχολείο στην Κυψέλη, όπου τη Δευτέρα μια μαθήτρια μαχαίρωσε στην κοιλιά και στο πόδι μια μικρότερη συμμαθήτριά της.

Οι μαθητές του σχολείου στην Κυψέλη διαμαρτύρονται καθώς η 16χρονη άλλαξε σχολείο στη μέση της χρονιάς και χωρίς να υπάρχει κάποια ενημέρωση, πρόβλεψη ή σχεδιασμός, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η έφηβη είχε δείξει επιθετική συμπεριφορά και παλαιότερα.

Μαθήτριες του σχολείου μιλώντας στην ΕΡΤ είπαν: «Ζητάμε να φύγει η κοπέλα που έβγαλε το μαχαίρι».

«Αν η κοπέλα παραμείνει δεν θα έρχονται άλλοι μαθητές. Ζητάμε και περισσότερες ημέρες να είναι η ψυχολόγος στο σχολείο. Οι μαθητές ήταν σε κρίση πανικού, μια κοπέλα έκλαιγε όλο το απόγευμα, φοβόμαστε όλοι» πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως η 16χρονη μαχαίρωσε την 14χρονη την πρώτη μέρα που πήγε στο νέο σχολείο της νομίζοντας ότι η μικρότερη μαθήτρια την αποκαλούσε «πρεζάκι».

Όπως περιέγραψε συμμαθήτρια της 14χρονης ξαφνικά είδε την 16χρονη να φωνάζει στη μικρότερη μαθήτρια «Γιατί με είπες πρεζού;». Μάταια η μαθήτρια προσπάθησε να της πει ότι δεν είπε κάτι τέτοιο. Τότε η 16χρονη της επιτέθηκε μαχαιρώνοντάς της στην κοιλιά και στο χέρι, ενώ – όπως είπε η αυτόπτης μάρτυρας – παραλίγο να μαχαιρώσει και ένα αγόρι που μπήκε στη μέση για να βοηθήσει την 14χρονη.