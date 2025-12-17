Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν τους διευθυντές μέσα στο γυμνάσιο όπου η 16χρονη μαχαίρωσε την 14χρονη

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στο σχολείο της 14χρονης στην Κυψέλη όπου μαχαιρώθηκε από συμμαθήτριά της. Μετά από την σοκαριστική επίθεση με μαχαίρι, οι μαθητές έκαναν κατάληψη ζητώντας από τη διεύθυνση να απομακρύνει την 16χρονη που έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος παιδιών, καθηγητών και γονιών.

Μαθητές, σήμερα το πρωί (17.12.2025) έσπευσαν στο σχολείο τους στην Κυψέλη βλέποντας τις πόρτες ανοιχτές μιας και η κατάληψη έληξε. Ωστόσο έβαλαν ξανά λουκέτο στις πόρτες, κλειδώνοντας μέσα στους διευθυντές, αντιδρώντας εκ νέου για την 16χρονη που έβγαλε το μαχαίρι και τραυμάτισε την 14χρονη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, οι διευθυντές φώναζαν στα παιδιά για να ανοίξουν αλλά οι μαθητές δεν έκαναν βήμα πίσω. Έτσι, ενημέρωσαν την αστυνομία ώστε να σπεύσει και να σπάσει το λουκέτο.

Έξω από το σχολείο περιμένουν μαθητές και καθηγητές, χωρίς να γνωρίζουν το τι θα γίνει στη συνέχεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 16χρονη μετά την επίθεση με το μαχαίρι, κρατείται στη ΓΑΔΑ και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Κατηγορείται για 2 κακουργήματα: απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία μέσα στο σχολείο.

Η 14χρονη από την άλλη είναι καλά στην υγεία της μετά τα ράμματα που έκανε καθώς φέρει βαθύ τραύμα στο χέρι της και στην κοιλιά.

Η επιθετική συμπεριφορά της 16χρονης

Η 16χρονη είχε μεταφερθεί την προηγούμενη εβδομάδα στο σχολείο της Κυψέλης μετά από ανάλογο περιστατικό σε άλλο σχολείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ανήλικη επιτίθονταν συχνά σε συμμαθητές της, έβριζε καθηγητές και έβαζε φωτιά σε κάδους.

«Ένα παιδί που ήδη είχε δείξει αποκλίνουσα και παραβατική συμπεριφορά, ήδη είχε βρεθεί με μαχαίρι, έφυγε από το ένα σχολείο και πήγε σε άλλο. Ενημερώθηκε το μεταγενέστερο σχολείο ια την προηγούμενη παραβατική συμπεριφορά; Υπήρχε κάποια αξιολόγηση της επικινδυνότητας; Δεν αρκεί να πούμε ‘κάντε προσλήψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών’. Πρέπει να ξέρουν κατά πόσο είναι εκπαιδευμένοι και βρίσκονται σε ένα σύστημα που υπάρχει ένα πρωτόκολλο για την αξιολόγηση», σχολιάζει η δρ. Εγκληματολογίας Κέλλυ Ιωάννου.

«Για μένα, το λάθος ξεκινάει από την αξιολόγηση της επικινδυνότητας. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα για να δούμε τι φταίει σε κάθε περίπτωση. Φταίει η οικογένεια; Είναι θέμα ψυχοπαθολογίας; Αυτό το κρίνουν ειδικοί που είναι εκπαιδευμένοι στην ανήλικη παραβατικότητα», συνεχίζει.

Η μητέρα της 16χρονης που μαχαίρωσε την συμμαθήτριά της, μίλησε χθες στο Live News δηλώνοντας πως είναι αδύνατον να παρακολουθεί όλη την ώρα τις κινήσεις της κόρης της.

Τον περασμένο Ιούλιο, η 16χρονη είχε επιτεθεί και πάλι σε 16χρονη συμμαθήτριά της στην περιοχή του Γκύζη και την είχε τραυματίσει με μαχαίρι στην πλάτη ενώ τον Οκτώβριο είχε συλλήφθη στον Άγιο Παντελεήμονα σε συμπλοκή ανηλίκων, και πάλι με μαχαίρι 18 εκατοστών.