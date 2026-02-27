Ελλάδα

Κυψέλη: Προφυλακίστηκε ο 64χρονος για την απόπειρα βιασμού στην 25χρονη ΑμεΑ

«Είχα καταναλώσει μεγάλη ποσοστητα αλκοόλ. Δεν θυμάμαι πώς έφτασα σε αυτό σημείο» φέρεται να υποστήριξε ο 64χρονος
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Με φωνές και κατάρες υποδέχτηκε την απόφαση του ανακριτή και εισαγγελέα να προφυλακιστεί ο 64χρονος, η μητέρα των δίδυμων κοριτσιών ΑμΕΑ από την Κυψέλη, σήμερα Παρασκευή (27.2.26).

Η γυναίκα έδωσε από νωρίς το παρών στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, ζητώντας απονομή δικαιοσύνης για τα παιδιά της. Σύμφωνα με την καταγγελία της στην Αστυνομία, ο 64χρονος Αλβανός φέρεται να αποπειράθηκε να βιάσει τη μία 25χρονη κοπέλα στο σπίτι στην Κυψέλη, ενώ φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά και στη δεύτερη

Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος δήλωσε μεθυσμένος τη μοιραία ημέρα, χωρίς συνείδηση των πράξεων του. Ο δικηγόρος του ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. 

«Είχα καταναλώσει μεγάλη ποσοστητα αλκοόλ. Δεν θυμάμαι πώς έφτασα σε αυτό σημείο. Δεν θυμάμαι τίποτα. Είχα κλειδιά από το σπίτι, μου τα είχε δώσει η καταγγέλλουσα για να δείχνω το σπίτι σε υποψήφιους αγοραστές καθώς θα έβγαινε σε πώληση», φέρεται να υποστήριξε. 

Το περιστατικό φέρεται να έγινε το Σάββατο στο σπίτι της 25χρονης, τη στιγμή που η μητέρα της είχε μεταβεί σε κοντινό φαρμακείο. Επιστρέφοντας, η μητέρα αντίκρισε τον 64χρονο να ασελγεί στην κόρη της, ενώ όπως κατήγγειλε επιχείρησε να επιτεθεί σεξουαλικά και στη δίδυμη αδερφή της 25χρονης, η οποία επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα αναπηρίας.

Το συμβάν φέρεται να έχει καταγραφεί και από κάμερα ασφαλείας που ήταν εγκατεστημένη στο σπίτι της οικογένειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φερόμενος δράστης είναι πρόσωπο γνωστό στην οικογένεια εδώ και χρόνια, καθώς είχε γνωριστεί με τη μητέρα μέσω ενορίας της περιοχής και φέρεται να βοηθούσε περιστασιακά σε εξωτερικές δουλειές και ψώνια, γεγονός που του επέτρεπε την πρόσβαση στο διαμέρισμα.

