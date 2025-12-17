Κυψέλη: Στη φυλακή η 16χρονη που μαχαίρωσε 14χρονη μέσα σε σχολείο

Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, η 16χρονη μαθήτρια που μαχαίρωσε 14χρονη σε γυμνάσιο της Κυψέλης.

Η ανήλικη μαθήτρια που βαρύνεται για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας μέσα σε σχολείο, απολογήθηκε για το περιστατικό στην Κυψέλη με διορισμένη από την ανακρίτρια δικηγόρο.

Σύμφωνα πληροφορίες, κατά απολογία της δήλωσε μετανιωμένη και υποστήριξε ότι το μαχαίρι το είχε για δική της προστασία.

Σε βάρος των γονέων της διενεργείται προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διερεύνηση τυχόν διάπραξης του αδικήματος της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η 16χρονη επαναπροσήχθη νωρίς το πρωί στην Ευελπίδων, καθώς εχθές το απόγευμα δεν υπήρχε ανακριτής ανηλίκων σε υπηρεσία, της διορίστηκε δικηγόρος και χωρίς να ζητήσει προθεσμία, έδωσε εξηγήσεις ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα.