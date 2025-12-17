Ελλάδα

Κυψέλη: Στη φυλακή η 16χρονη που μαχαίρωσε 14χρονη μέσα σε σχολείο

Κατά απολογία της δήλωσε μετανιωμένη και υποστήριξε ότι το μαχαίρι το είχε για δική της προστασία
Η 16χρονη που συνελήφθη για το μαχαίρωμα της 14χρονης
Η 16χρονη προφυλακίστηκε για την επίθεση με μαχαίρι στη 14χρονη
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, η 16χρονη μαθήτρια που μαχαίρωσε 14χρονη σε γυμνάσιο της Κυψέλης.

Η ανήλικη μαθήτρια που βαρύνεται για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας μέσα σε σχολείο, απολογήθηκε για το περιστατικό στην Κυψέλη με διορισμένη από την ανακρίτρια δικηγόρο.

Σύμφωνα πληροφορίες, κατά απολογία της δήλωσε μετανιωμένη και υποστήριξε ότι το μαχαίρι το είχε για δική της προστασία.

Σε βάρος των γονέων της διενεργείται προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διερεύνηση τυχόν διάπραξης του αδικήματος της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η 16χρονη επαναπροσήχθη νωρίς το πρωί στην Ευελπίδων, καθώς εχθές το απόγευμα δεν υπήρχε ανακριτής ανηλίκων σε υπηρεσία, της διορίστηκε δικηγόρος και χωρίς να ζητήσει προθεσμία, έδωσε εξηγήσεις ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα.

