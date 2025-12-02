Ελλάδα

Λαϊκές αγορές: Κανονικά θα διεξαχθούν στην Αττική – Δεν θα γίνει η απεργία

«Οργανωτικές αδυναμίες σε πανελλήνιο επίπεδο δεν επιτρέπουν τη συνολική και κοινή έκφραση των διεκδικήσεών μας»
Παρά τις αντιδράσεις μελών των Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών για τη φορολόγηση και τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής, αλλά και την απεργία στην οποία είχαν προαναγγείλει για την Τετάρτη (03.12.2025) αρκετοί πωλητές, εν τέλει αποφασίστηκε οι λαϊκές αγορές της Αττικής να λειτουργήσουν κανονικά και η απεργία να αναβληθεί.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι οι λαϊκές αγορές δεν θα λειτουργούσαν, στο πλαίσιο 24ωρης απεργίας που είχε ανακοινωθεί. Ωστόσο, όπως αναφέρει το σωματείο, «οργανωτικές αδυναμίες σε πανελλήνιο επίπεδο δεν επιτρέπουν τη συνολική και κοινή έκφραση των διεκδικήσεών μας».

«Όλοι οι πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγοί της Αττικής δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην άδικη φορολόγηση με τρόπο τεκμαρτό για απολύτως ανύπαρκτα εισοδήματα και στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής χωρίς ουσιαστικό διάλογο. Τα ζητήματα αυτά αποτελούν βασικές διεκδικήσεις του κλάδου, στο πλαίσιο των οποίων ζητάμε από το Υπουργείο Οικονομικών την άμεση έναρξη ουσιαστικού και συγκεκριμένου διαλόγου.

Δυστυχώς, οργανωτικές αδυναμίες σε πανελλήνιο επίπεδο δεν επιτρέπουν τη συνολική και κοινή έκφραση των διεκδικήσεών μας.

Δηλώνουμε ότι, αν η επερχόμενη συζήτηση με το Υπουργείο Οικονομικών οδηγήσει σε αδιέξοδο, η ΠΟΣΠΛΑ μαζί με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής θα πρωτοστατήσουν σε κάθε αναγκαία αγωνιστική διεκδίκηση, με τεκμηριωμένη στάση και σαφή επιχειρήματα, όπως έχουν πράξει και στο παρελθόν».

