Λαμία: Έσερνε 83χρονη στον δρόμο για να της αρπάξει την τσάντα την ώρα που η ηλικιωμένη πήγαινε στην εκκλησία

Στα χέρια της αστυνομίας ο επίδοξος ληστής, που έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές
Περιπολικό
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε στη Λαμία την Κυριακή της Αποκριάς (22.02.2026). Θύμα του δράστη ήταν μία 83χρονη γυναίκα, που, όπως κάθε Κυριακή, πήγαινε στην εκκλησία για τη Θεία Λειτουργία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο 38χρονος δράστης πλησίασε την 83χρονη γυναίκα, που βάδιζε στο πεζοδρόμιο κοντά στην εκκλησία της περιοχής Νέας Μαγνησίας Λαμίας, και προσπάθησε να της αρπάξει την τσάντα.

Η ηλικιωμένη, όμως, αντιστάθηκε και δεν άφηνε την τσάντα από τα χέρια της με αποτέλεσμα ο 38χρονος να τη χτυπήσει στο πρόσωπο και στη συνέχεια να τη ρίξει στο έδαφος και να την σέρνει, τραβώντας την τσάντα.

Τις φωνές της ηλικιωμένης άκουσαν γείτονες που πετάχτηκαν έξω και έτρεξαν να βοηθήσουν την γιαγιά, ενώ ο επίδοξος ληστής τράπηκε σε φυγή χωρίς να καταφέρει να αρπάξει την τσάντα.

Η 83χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, ενώ ο 38χρονος δράστης συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και τον εντόπισαν να κινείται στην περιοχή.

Ο 38χρονος συλληφθείς, σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, είναι γνώριμος των αρχών, αφού τις έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για ναρκωτικά και άλλες υποθέσεις.

