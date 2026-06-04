Ελλάδα

Λαμία: Παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες στον στρατό – Στιγμές συγκίνησης για εκείνες και τις οικογένειές τους

Περίπου 72 γυναίκες έφτασαν στη Λαμία, με τις οικογένειές τους να τις αποχαιρετούν
Οι κοπέλες που έφτασαν στον στρατό στη Λαμία
Οι κοπέλες που έφτασαν στον στρατό / lamiareport.gr
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Μία ιστορική στιγμή για τον Ελληνικό Στρατό και τις Ένοπλες Δυνάμεις εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί (4/6/2026), αφού παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες στη Λαμία και συγκεκριμένα στο ΚΕΥΠ.

Σύμφωνε με το lamiareport.gr, συνολικά οι γυναίκες που έφτασαν στη Λαμία για να υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον στρατό ήταν 72, όλες τους δηλώνοντας αποφασισμένες για αυτό το νέο βήμα στη ζωή τους.

Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι πρωτόγνορο μόνο για αυτές αλλά και για τους γονείς τους οι οποίοι δήλωσαν πως θα στηρίξουν τα παιδιά τους στην απόφασή τους.

Να σημειωθεί πως τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά όπως:

  • αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία,
  • μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,
  • πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ.),
  • πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ).

Στο πλαίσιο της σημερινής μέρας, στο ΚΕΥΠ Λαμίας βρέθηκε και ο Αρχηγός ΓΕΣ, Γεώργιος Κωστίδης.

λαμία στρατός
lamiareport.gr
λαμία στρατός
lamiareport.gr
@lamiareport.gr Σήμερα στη Λαμία γράφτηκε μια μικρή αλλά σημαντική σελίδα ιστορίας! Οι πρώτες 72 γυναίκες πέρασαν την πύλη του Ελληνικού Στρατού, κάνοντας το πρώτο τους βήμα με αποφασιστικότητα, συγκίνηση και περηφάνια. Στα βλέμματα των γονιών, στα λόγια των ίδιων, στην εικόνα της κατάταξης, αποτυπώνεται μια νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις. #lr #army #greekarmy #armywomen #news  πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr

Η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου και σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr, το “παρών” θα δώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενώ είναι πιθανό στο ΚΕΥΠ Λαμίας να παρευρεθεί και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

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