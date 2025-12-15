Λαμία: Ποινή φυλάκισης με αναστολή για την αγρότισσα με τα οργισμένα βίντεο στο TikTok – «Θα ιδρύσω κι εγώ κόμμα» είπε

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο δικάστηκε η αγρότισσα από τη Λαμία. Είναι η γυναίκα που συνελήφθη στις 11 Δεκεμβρίου με τις κατηγορίες «της βίας κατά δικαστικού λειτουργού και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια», λόγω των βίντεο που «ανέβαζε» στο TikTok.

Τη Δευτέρα (15.12.2025), το δικαστήριο της Λαμίας έκρινε την αγρότισσα ένοχη και για τις δύο κατηγορίες και της επέβαλλε συνολική ποινή φυλάκισης 9 μηνών με τριετή αναστολή και πληρωμή των δικαστικών εξόδων ύψους 200 ευρώ. Στο ύψος της ποινής έπαιξε ρόλο και ο πρότερος σύννομος βίος της, που έγινε δεκτός ως ελαφρυντικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, στην απολογία της η κατηγορούμενη ανέφερε ότι αν ήξερε ότι θα προκαλούσε τέτοιο σούσουρο δεν θα το είχε κάνει και ότι οι αναρτήσεις της στο ΤikTok ήταν προϊόν οργής. Πάντως, δεν έλειψε η αναφορά της στους πολιτικούς, οι οποίοι – όπως είπε – έχουν το ακαταδίωκτο. «Θα ιδρύσω και ‘γω κόμμα να ξεφύγω από το να διώκομαι ως απλός πολίτης», ανέφερε χαρακτηριστικά!

Οι συνήγοροι της Αργυρώ Καραφέρη και Δημήτρης Κρούπης, μετά την απολογία της ζήτησαν από το δικαστήριο να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, αίτημα που απορρίφθηκε, από την έδρα.