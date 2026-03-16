Λαμία: «Προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου» λέει ο πατέρας της 27χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο

«Έχασα το κορίτσι μου σε τροχαίο δυστύχημα, προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου», λέει ο πατέρας της άτυχης 27χρονης Αργυρώς που σκοτώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15.3.26) στον παράδρομο πριν τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο της Λαμίας.

Θλίψη και πόνος επικρατεί στην τοπική κοινωνία από το χαμός της 27χρονης Αργυρώς στην Λαμία μετά από σύγκρουση που είχε με το αυτοκίνητο της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το θλιβερό περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 16:30 το απόγευμα της Κυριακής στην Λαμία, όταν η νεαρή οδηγός οδηγούσε το αυτοκίνητο της και συγκρούστηκε μετωπικά με όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Στο άλλο όχημα σύμφωνα με τις πληροφορίες επέβαιναν ένας πατέρας με τον γιο του με κατεύθυνση την Ανθήλη.

Ο πατέρας της 27χρονης μιλώντας στο newsit.gr δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ακόμα τον χαμό του παιδιού του.

«Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω έχει φύγει το κορίτσι μου, προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου», αναφέρει βαθιά συγκινημένος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αργυρώ είχε φύγει από την οικογένεια της από τα Τρίκαλα και πήγε στην Λαμία για να σπουδάσει φυσιοθεραπεία. Εκεί γνώρισε και τον συζυγό της με το οποίο έκανε και τρία παιδιά ηλικίας 3, 5 και 7 ετών, ο οποίος είναι συγκλονισμένος και λιγοστές λέξεις βγαίνουν από το στόμα του.

«Με πήρε ο αδερφός μου τηλέφωνο κλαίγοντας και μου το είπε»

«Με πήρε τηλέφωνο ο αδερφός και μου είπε με τρεμάμενη φωνή ότι σκοτώθηκε η κόρη του σε τροχαίο δυστύχημα», λέει ο θείος της Αργυρώς στο newsit.gr.

«Η Αργυρώ ζούσε στη Λαμία τα τελευταία χρόνια. Είχε δημιουργήσει εκεί τη ζωή της και την οικογένειά της. Ξέρω ότι είχε τρία παιδάκια, μικρά παιδιά. Είχε φύγει από τα Τρίκαλα περίπου πέντε-έξι χρόνια πριν, αρχικά για σπουδές και μετά έμεινε εκεί, όπου έκανε οικογένεια..Η Αργυρώ ήταν παντρεμένη με έναν άνθρωπο από τη Λαμία, τον Στέλιο. Από όσο γνωρίζω, εκεί γνωρίστηκαν και αποφάσισαν να μείνουν μόνιμα στην πόλη. Η ίδια είχε πάει να σπουδάσει φυσιοθεραπεία. Απ’ όσο ξέρω, το τελευταίο διάστημα δεν εργαζόταν, γιατί είχε τρία μικρά παιδιά και ασχολούνταν με την ανατροφή τους. Την τραγική είδηση την μάθαμε ξαφνικά. Ο αδερφός μου με πήρε τηλέφωνο κλαίγοντας και μου είπε ότι η Αργυρώ είχε ένα θανατηφόρο τροχαίο. Ήταν ένα σοκ για όλους μας. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα με τον σύζυγό της, γιατί και εκείνος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση μετά από αυτό που συνέβη», αναφέρει.

Στην τελευταία της κατοικία θα οδηγήσουν την Αργυρώ φίλοι και συγγενείς αύριο Τρίτη 17 Μαρτίου στα Τρίκαλα όπoυ και μεγάλωσε πριν κάνει την οικογένεια της.