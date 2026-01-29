Λαμία: Συνελήφθη 48χρονος για τον βιασμό της ανήλικης ανιψιάς του

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από χθες ένας 48χρονος στη Λαμία, καθώς μετά από καταγγελία της αδερφής του κατηγορείται για ασέλγεια και βιασμό εις βάρος της ανήλικης ανιψιάς του.

Ο 48χρονος από τη Λαμία κατηγορείται για τον βιασμό της ανιψιάς του τα τελευταία τρία χρόνια και από τότε που η ίδια ήταν 12 ετών. Η ανήλικη είχε εκμυστηρευτεί στη μητέρα της και σε μια θεία της, τι περνούσε στα χέρια του θείου της και έγιναν οι σχετικές καταγγελίες σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Ο συλληφθείς φέρεται από το 2023 να οδηγούσε την ανιψιά του σε απόμερα μέρη με το αυτοκίνητό του και να προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις, με τελευταία φορά τα περασμένα Χριστούγεννα. Ωστόσο συνέχισε και μέσα στο 2026 να παρενοχλεί το κορίτσι, αφού λόγω συγγένειας μπορούσε να κυκλοφορεί ελεύθερα και μέσα στο σπίτι της. Μάλιστα τελευταία οι προθέσεις του αποτυπώθηκαν και σε μηνύματα σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Αφού έγινε η καταγγελία, ανέλαβαν δράση οι αστυνομικοί, οι οποίοι ενήργησαν άμεσα και φέρεται να επιβεβαίωσαν και ιατροδικαστικά όσα κατέθεσαν οι συγγενείς του κοριτσιού. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκε το αυτοκίνητο του συλληφθέντα και το κινητό του τηλέφωνο, για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για τις κακουργηματικές πράξεις της κατάχρησης ανηλίκου και του βιασμού, καθώς και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.