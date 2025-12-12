Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Λαμία: Συνελήφθη αγρότισσα για βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok – Προέτρεπε σε πράξεις βίας

Σε βίντεο η 53χρονη φέρεται να επιτίθεται λεκτικά σε αστυνομικούς, δημοσιογράφους, πολιτικούς, αλλά και σε δικαστικούς λειτουργούς, προτρέποντας σε πράξεις βίας
Τρακτέρ
Τρακτέρ στην πόλη της Λαμίας / Εικόνα αρχείου / Eurokinissi

Το πρωί της Πέμπτης (11/12/25), αστυνομικοί της ΥΔΕΕ Λαμίας συνέλαβαν αυτεπάγγελτα μια αγρότισσα, μετά από αναρτήσεις που είχε κάνει στη δημόσια πλατφόρμα του Tik Tok. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγιών ή πρόκληση διχόνοιας.

Σύμφωνα με τις αρχές, η αγρότισσα από τη Λαμία είχε αναρτήσει αρκετά βίντεο με χιλιάδες προβολές, στα οποία τοποθετείται για τον αγροτικό ξεσηκωμό. Σε ορισμένες αναρτήσεις της, φέρεται να επιτίθεται λεκτικά σε αστυνομικούς, δημοσιογράφους, πολιτικούς, αλλά και σε δικαστικούς λειτουργούς, προτρέποντας σε πράξεις βίας.

«Όπου βρίσκεται κυβερνητικό, σαπίστε τους στο ξύλο και τα τσογλάνια τους μπασκίνες σαπίστε τους στο ξύλο […] Μην φοβάστε τίποτα δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, μόνο όφελος θα έχουμε αν τους σαπίσουμε στο ξύλο […] Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι τα κομματόσκυλα αυτοί. Σαπίστε τους στο ξύλο, δικαστές, δημοσιογράφους, μπασκίνες, όποιον στηρίζει αυτό το σάπιο σύστημα, τη σάπια Βουλή», αναφέρει σε ένα από τα βίντεο της που έχει ξεπεράσει τις 14.000 προβολές, ενώ και το τελευταίο βίντεο που πρόλαβε να αναρτήσει πριν συλληφθεί όπου κάνει λόγο για νέο Κιλελέρ, ξεπέρασε μέσα σε λίγες ώρες τις 26.000 προβολές, αναφέρει το lamiareport.gr.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποιήθηκε 53χρονη ημεδαπή, η οποία συνελήφθη χθες (11-12-2025) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, η 53χρονη, ανάρτησε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανίζεται η ίδια να καταφέρεται με υβριστικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος της ελληνικής κυβέρνησης και ανώτατου δικαστικού λειτουργού, ενώ προέτρεπε τους ακόλουθούς της σε πράξεις βίας κατά αστυνομικών στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η συλληφθείσα οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
229
130
73
52
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εφιάλτης στο Ηράκλειο: 45χρονος κατηγορείται πως βίαζε και χτυπούσε μητέρα μπροστά στην κόρη της
Ο 45χρονος κατηγορείται και για εμπορία ανθρώπων, ενδοοικογενειακή βία και εργασιακή εκμετάλλευση καθώς έβαζε τη μητέρα και την ανήλικη κόρη της να δουλέψουν παίρνοντάς τους όλα τα χρήματα
Sad woman sitting alone, woman on the bed, stress, suicidal thoughts, human trafficking
Απόβαση αγροτών με τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης – Κρίσιμη η αυριανή σύσκεψη στη Νίκαια
Σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί η συνάντηση μεταξύ των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κώστα Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα
Αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων
Newsit logo
Newsit logo