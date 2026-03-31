Λάρισα: Αυτοί είναι οι συγγενείς και μέλη της σπείρας με τις «χρυσές» λίρες, τα όπλα, τις εκβιάσεις και τις απάτες

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης από την Λάρισα, τα οποία δραστηριοποιούνταν στις απάτες πολιτών, με το πρόσχημα αγοραπωλησίας χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη της αγοραστικής τους αξίας.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στις 6 Μαρτίου στη Λάρισα, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν τέσσερα μέλη, που ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση που διαπράττει απάτες και εκβιάσεις τετελεσμένες και σε απόπειρα με συνολικό όφελος και προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα, του νόμου που αφορά τα συμπληρώματα διατροφής, της καταπολέμησης της φαρμοκοδιέγερσης, καθώς και για κλοπή και ρευματοκλοπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των κατηγορούμενων που έδωσε τα στοιχεία η Ελληνική Αστυνομία.

Σε βάρος τους επίσης ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης κατ’ εξακολούθηση με σκοπό να βλάψουν ξένη περιουσία και να αποκομίσουν αντίστοιχο παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.

Καθώς και για διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – υπό τη μορφή της απόκτησης, κατοχής και χρήσης περιουσίας εν γνώσει κατά το χρόνο κτήσης ή κατά το χρόνο περιέλευσης της κατοχής ή της χρήσης του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα- της οποίας το αντικείμενο υπερβαίνει συνολικά την αξία των 120.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δράση τους

Οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, τουλάχιστον από την άνοιξη του 2021. Για να πετύχουν τον σκοπό τους, προσέγγιζαν τα θύματά τους και αφού παρουσιάζονταν ως άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, επικαλούνταν δήθεν προσωρινή έλλειψη οικονομικής ρευστότητας.

Ακολούθως, υπόσχονταν να πουλήσουν στα θύματά τους μεγάλες ποσότητες χρυσών λιρών σε τιμή κατά πολύ χαμηλότερη απ’ αυτή της αγοράς, παρουσιάζοντας τις συναλλαγές αυτές ως ιδιαίτερα συμφέρουσα επενδυτική ευκαιρία. Με τον τρόπο αυτό, κατάφερναν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά για την αγορά των λιρών, τις οποίες ωστόσο ουδέποτε παρέδιδαν στους αγοραστές, επικαλούμενοι διάφορες ψευδείς προφάσεις.

Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν την απάτη και απαιτούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους, οι κατηγορούμενοι προέβαιναν σε απειλές σε βάρος της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τους απειλούσαν επιδεικνύοντας όπλα. Κατά την επιχείρηση, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες των κατηγορούμενων, όπου βρέθηκαν λίρες αμφιβόλου γνησιότητας, όπλα, πολυτελή οχήματα, χρυσαφικά, ναρκωτικά και αναβολικά χάπια.

Επιπλέον, συνελήφθη και ένα συγγενικό πρόσωπο των κατηγορούμενων, καθώς στην οικία του βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα. Αναλυτικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

52.930 ευρώ,

2.267 λίρες αμφιβόλου γνησιότητας,

14 πολυτελή οχήματα και ένα κλεμμένο,

5 όπλα (περίστροφο, λυόκανο τυφέκιο, υποπολυβόλο, καραμπίνα, αεροβόλο πιστόλι)

7 ρολόγια, πλήθος από χρυσές αλυσίδες, δαχτυλίδια, σταυροί, μενταγιόν, τσάντες, πλήθος φυσιγγίων διαφορετικού διαμετρήματος,

9 γεμιστήρες και κουτί μεταφοράς πιστολιού,

13 αμπούλες διοξειδίου του άνθρακα,

43 ναρκωτικά και αναβολικά χάπια,

6 αμπούλες αναβολικής ουσίας,

6 κάμερες,

5 καταγραφικά, συσκευή γεωεντοπισμού, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

12 κινητά τηλέφωνα,

3 αορτήρες,

κουκούλα full-face,

γάντια,

χειροπέδες,

ματσέτα,

2 ρόπαλα,

6 άδειες κατοχής όπλου και

3 συναλλαγματικές

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπερβαίνει τα 1.093.000 ευρώ. Μάλιστα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα